L’inclusion numérique au quotidien, l’enjeu des communes

Julien Philipakis

Pôle emploi a remis, lundi dans la mairie de Schœlcher, un pass numérique pour former les demandeurs d’emploi dans le besoin aux usages numériques. • PHOTO JULIEN PHILIPAKIS

La 5e édition de la Semaine des métiers du numérique, organisée par Pôle emploi entre lundi et vendredi, est répartie en trois sujets : l’inclusion numérique au quotidien dans les communes, la digitalisation et la création d’entreprise, et la formation numérique. Nous avons suivi la première partie consacrée à l’inclusion numérique au quotidien, lundi à Schœlcher. Reportage.

En organisant une semaine nationale dédiée aux

métiers du numérique du 23 au 27 janvier sur l’ensemble du

territoire, Pôle emploi met en avant son offre d’accompagnement

pour agir sur les recrutements des entreprises en favorisant

l’attractivité des métiers et les formations du numérique pour les

candidats. L’objectif ? Leur donner les clés de leur avenir

professionnel pour s’orienter, devenir rapidement opérationnels et

répondre ainsi aux besoins croissants de recrutement dans le

secteur du numérique. Malgré la crise sanitaire en 2020, le marché

de l’emploi dans la filière numérique reste dynamique. En effet,

61% des entreprises interrogées déclarent avoir vu leurs effectifs

augmenter au cours de ces 5 dernières années et 8 sociétés sur 10

affirment qu’elles recruteront encore cette année. Quel que soit le

secteur d’activité, les outils des entreprises au quotidien se

numérisent pour répondre à de nouveaux usages. Afin d’accompagner

cette évolution, les sociétés ont de plus en plus besoin de

spécialistes du numérique (développeur web, codeur, community

manager ou data scientist) capables de maîtriser ces outils. En

2022, le secteur du numérique génère plus de 68 000 offres

d’emploi publiées sur pole-emploi.fr (soit une augmentation de

84,9%) et plus de 61 000 entrées en formation (+56,1% en un an).

Tout…

