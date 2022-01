Lijk van 18-jarige met steen aan voet opgevist

28/01/2022 18:12 – Van onze redactie

SARAMACCA – Het levenloos lichaam van Jason Felter (18) is vrijdagochtend uit de Coppenamerivier opgevist dichtbij de aanmeersteiger van Boskamp in het district Saramacca. Het lichaam was door dorpsbewoners ontdekt en vertoonde aan beide armen snijwonden en aan de rechtervoet was een steen gebonden.

Jason was een dag eerder als vermiste opgegeven. De politie is een onderzoek gestart en heeft het lichaam in beslag genomen om de doodsoorzaak vast te stellen. Het is vooralsnog onduidelijk of de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

