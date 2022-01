Lijk op begraafplaats Oud Vrede en Arbeid aangetroffen

16/01/2022 15:01 – Van onze redactie

Het Lichaam van M.B. wordt door personeel van een uitvaartbedrijf afgevoerd. Foto: Anthony Janki

PARAMARIBO – Het levenloos lichaam van een man M.B. (55) is zondag langs het looppad in de begraafplaats Oud Vrede en Arbeid aan de Van Sypesteynlaan aangetroffen. Aan de hand van de aangetroffen sporen en stille getuigen bestaat het vermoeden dat er sprake is van een misdrijf.

Familieleden van de man, die in de buurt bekend staat als ” doksi Mahinder”, zijn door buurtbewoners gewaarschuwd. Het lichaam is positief herkend door een familielid.

De politie heeft het lichaam voor obductie in beslag genomen. Ook een houwer zonder handvat welke op de plek werd aangetroffen is in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten doet het onderzoek.

