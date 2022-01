Lijfstraffen nog steeds gangbaar in het binnenland

12/01/2022 00:00 – Samuel Wens

BOVEN-SURINAME – “Lijfstraffen zijn niet nieuw in de Surinaamse samenleving en komen voor bij de binnenlandbewoners, maar ze zijn wel aan regels gebonden.” Daarmee reageert cultureel antropoloog Salomon Emanuels tegenover de Ware Tijd op beelden van ten minste ??n film, waarbij een hoogbejaarde vrouw in het stuwmeergebied bij Sarakreek wordt afgetuigd.

Drie video’s die de afgelopen dagen circuleerden, hebben velen doen huiveren. Op de beelden is te zien hoe een man en vrouwen ertoe overgaan andere vrouwen te mishandelen, waarbij een zwangere en een bejaarde tot de slachtoffers behoren. In geen van de gevallen blijkt er aangifte te zijn gedaan bij de politie.

De zwangere vrouw werd afgelopen week zwaar mishandeld door een andere vrouw. De belager zegt tijdens de brutale mishandeling dat het slachtoffer een relatie heeft met haar man. In een andere film, opgenomen in het Paamakagebied, wordt een zwangere vrouw door haar echtgenoot mishandeld, volgens een nicht van het slachtoffer om te voorkomen dat zij inkopen gaat doen in Frans-Guyana.

‘Regels’

Emanuels zegt dat een lijfstraf, volgens de traditie, niet mag worden toegepast op zwangeren en ouden van dagen. Ook is het verboden om lijfstraffen in het bos en op het water toe te passen en mogen ouders hun kroost niet met de blote hand slaan. “De mensen geloven heillig erin dat slaan corrigeert en dat mannen normaal op de vuist moeten kunnen gaan”, vertelt Salomons.

Hij legt uit dat de marrons afstammen van Afrika , maar uit diverse streken. “Zij verschillen daarom in leefwijze. Bij de Matawai langs de Saramaccarivier bijvoorbeeld hebben lijfstraffen zich kennelijk in een andere vorm ontwikkeld dan bij de andere groepen. Bij de andere vijf marrongroepen mogen zweepslagen alleen als lijfstraf bij de kinderen worden toegepast, bij de Matawai juist alleen bij volwassenen”, verklaart hij.

Uit de tijd?

Orfeo Lafantie, kapitein van Bilawatra in Matawai, bevestigt dat zweepslagen worden toegepast bij volwassen personen die tegen de traditie handelen. Als voorbeelden noemt hij “mannen die een vrouw van een andere man afpikken, diefstal en openlijk brutaliteit jegens ouderen”. Het aantal zweepslagen wordt volgens hem in eenkrutubepaald.

De wetenschapper Emanuels reageert desgevraagd dat hij niet de persoon is om vast te stellen of lijfstraffen uit de tijd zijn. “Ik stel wel vast dat het gebeurt en de bevolkingsgroep moet daar zelf veranderingen in brengen.”.-.

