Lichtjesfestijn verhoogt viering Bodo De Craneweg

04/05/2022 16:03

-

Audry Wajwakana

Een bewoner aan De Craneweg steekt zijn zelfgemaakte verlichting aan.

Foto: Audry Wajwakana



WANICA –

“Niet iedere bewoner doet mee zoals vroeger, maar ik ben blij dat er toch nog mensen zijn die een stukje traditie willen voortzetten”, reageert een 63-jarige bewoner van De Craneweg in district Wanica. Deze straat was dinsdagavond extra verlicht met fakkels. Ook dit jaar werd namelijk het traditioneel lichtjesfestijn, dat de viering van Bodo in Lelydorp verhoogt, gehouden.

Bij de inrit van zijn huis heeft de zestigplusser een enorme

houtenconstructie in elkaar gezet, waarop hij de flessen gevuld met

petroleumolie en katoenen stof (als lont), heeft geplaatst. Als de

zon onder is, steekt hij ze een voor een aan. Andere bewoners

hebben een iets kleinere en eenvoudige constructie.

Gebrek aan bekijks heeft het lichtjesfestijn dinsdagavond in elk

geval niet. Langzaam rijdende automobilisten, bromfietsers en zelfs

een ‘ATV’ rijden langs. Enkele mensen stoppen om foto’s te maken.

Anderen stoppen om tegen de bewoners die bij de inrit post hebben

gevat met drank ‘lahir batin‘ (“vergeef me”) te zeggen.

Bij elk huis, waar er Bodo wordt gevierd, wordt eenieder met lekker

eten en drinken verwelkomd.

Historische achtergrond

Het lichtjesfeest in Lelydorp, met name aan de Java- en De

Craneweg, heeft een historische achtergrond. Cultuurkenner Edward

Redjopawiro vertelt aan de Ware Tijd dat het in de jaren

vijftig van de vorige eeuw in de gemeenschap is geintroduceerd. “De

zelf aangelegde wegen hadden geen straatverlichting en er waren

brede watersloten voor het huis. Bij de viering van Bodo bezochten

buurtbewoners elkaar. Om mensen hun weg goed te laten vinden,

werden die ‘olielampjes’ bedacht om ze langs de wegen en voor hun

ingang te plaatsen, zodat mensen niet in de goot vielen”, legt

Redjopawiro uit.

Door de jaren heen is er een onderlinge competitie ontstaan van

wie de meest creatieve en kunstzinnige verlichting maakt. Dat er

steeds minder bewoners eraan meedoen, betekent voor Redjopawiro

niet dat de traditie verloren gaat. “Het lichtjesfeest is een

culturele uitingsvorm dat zich aan de tijd en omstandigheid

aanpast. Vroeger liepen de mensen huis aan huis om de verlichting

te bewonderen en er werd vuurwerk aangestoken. Nu rijden

bromfietsen op en neer. Er was ook een tijd dat zelfs de

bromfietsen werden versierd.”

Javanisten vieren Bodo en moslims Eid-ul-Fitr. Beide hebben

te maken met het beeindigen van de vastenmaand. Bodo wordt aan de

hand van de Javaanse kalender en het opkomen van de nieuwe maan

bepaald. In 1943 werden de Java- en De Craneweg als

dorpsgemeenschappen opgezet door Javaanse contractanten

(Indonesiers) na de voltooiing van hun vijfjarige contractarbeid op

de plantages.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina