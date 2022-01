Lichte stijging suspect cases bij Covid-19-checkpoint KKF

06/01/2022 00:00 – Arjen Stikvoort

PARAMARIBO – Mireya Rodriguez, hoofd van de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ziet een lichte aanloop van aanmeldingen bij het Covid-19-checkpoint op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). “Maar de situatie is nog onder controle”, verzekert ze in gesprek met de Ware Tijd.

Sinds het einde van de derde coronagolf en het begin van de vierde staat het checkpoint met artsen en verplegend personeel op het KKF- terrein om een taak van de SEH uit handen te nemen. “Het is bedoeld voor de opvang van suspecte pati?nten met een opname indicatie”, legt Rodriguez uit.

Mensen met milde klachten kunnen zich dus niet op deze locatie laten swabben. Suspecte Covid-19-pati?nten die niet opname behoeftig zijn, moeten naar het BOG, de RGD-swabposten en nu ook het Regionaal Ziekenhuis Wanica.

Op het checkpoint bij KKF staan artsen en verplegend personeel klaar om een diagnose te stellen. De vitale functies kunnen er worden gemeten en er kan, indien nodig, extra zuurstof of aansterkend infuus worden toegediend. “Alles wat ze op een SEH zouden krijgen, is er ter beschikking”, vertelt Rodriquez.

Afhankelijk van het onderliggende lijden en hun zuurstofbehoefte worden de pati?nten opgenomen in het Regionaal Ziekenhuis Wanica (low care-pati?nten), in het AZP of in het ‘s Lands Hospitaal. AZP en ‘s Lands vangen ook de mensen op die op de intensivecareafdeling moeten.

Burgers die niet opgenomen hoeven te worden, mogen na behandeling weer naar huis. De monitoring van Covid-19-pati?nten ligt in handen van de huisartsenposten. Zij houden het ziektebeeld van de pati?nten nauwlettend in de gaten. Als de situatie verergert kan een verwijzing naar het KKF-checkpoint een uitkomst zijn.

