Lichaam omgekomen automobiliste afgestaan aan familie

20/12/2021 14:59

NIEUW-AMSTERDAM – Het lichaam van de 22-jarige Tahira Etnel is door de politie van het bureau Nieuw-Amsterdam afgestaan aan de nabestaanden in opdracht van het Openbaar Ministerie. Tahira kwam afgelopen vrijdagmorgen na een verkeersongeval aan de Pronkweg om het leven.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat Etnel kort voor de aanrijding met vier andere personen reed in een voertuig over Pronkweg. Komende vanuit Nieuw Amsterdam gingen zij richting Meerzorg. Bij nemen van een bocht verloor Etnel de controle over het stuur, waardoor het voertuig op de berm belandde en tegen een elektriciteitsmast botste. Het sloeg vervolgens over de kop en belandde in de goot.

De drie medepassagiers M.F. (22), T.F. (7), en K.B. (24), moesten medisch worden behandeld. De vierde medepassagier was een vrouw die een lift kreeg. Zij verliet vermoedelijk uit schrik de locatie zonder haar persoonsgegevens achter te laten. Ook het voertuig is door de politie afgestaan aan de nabestaanden.

