Lichaam man die verdronk opgevist

PARAMARIBO –

Het lichaam van de 58-jarige Guan Li die ,donderdag na een bootongeluk op de Surinamerivier, verdronk is opgevist. De man was met een bootsman op weg naar Sarakreek. Volgens de verklaring van de bootsman, Egan A, werd de boot door de hoge waterstand en aanhoudende regen ter hoogte van Libi Doti geschept door twee grote golven.

De vol beladen boot begon aan de voorzijde te zinken en de

mannen geraakten te water waarbij de bootsman Guan beval om zich

aan een van de boomstronken vast te klampen, terwijl hij zwemmend

op zoek ging naar hulp. Kort daarna schoot een Majoor van politie

die ook onderweg was naar Libi Doti de zwemmende bootsman te hulp

die de politieman te kennen gaf dat er nog een slachtoffer in het

water was.

Zij voerden in de richting van Guan en zagen de man op het

water drijven. Het ontzielde lichaam werd naar een mortuarium in

Paramaribo afgevoerd waar een arts formeel de dood heeft

vastgesteld. Het lijk van het slachtoffer is in opdracht van het

Openbaar Ministerie aan de nabestaanden afgestaan.







