Ley ta stipula cu mester core bicicleta riba pistanan obligatorio traha specificamente pa nan

The content originally appeared on: Diario

Thomas Ruiz, secretario di VRA ta splica:



Bicicleta electronico sinembargo, no tin mag di tey!

ORANJESTAD (AAN) – Thomas Ruiz, Secretario di Verening Rijscholen Aruba, den entrevista cu DIARIO a elabora tambe riba e pistanan pa core riba bicicleta cu pa ley ta obligatorio. Tambe a referi na e fenomeno bicicletanan electronico cu no mag tey.

Segun ley, Ruiz ta señala “P1 cu G2 ta papia di pista obligatorio pa bicicleta”. El a subraya cu e borchi riba su mes no ta un señal di preferencia, sino un borchi di obligacion. Kiermen, e ta obliga e ciclista pa core specificamente riba e pista traha pa bicicleta. “Pero aworaki nos tin e fenomeno di bicicleta electronico, y hopi hende no sa cu e bicicletanan aki no mag tey ariba, pasobra nan tin un motor electronico. Mas ainda nan mester tin atributonan di bromer, depende di e peso, y bo mester tin un rijbewijs di bromer, pasobra e ley actual ta bisa asina”, Thomas Ruiz a splica.

El a señala cu no por corta e caminda di un bicicleta ni cruza su dilanti cu ta bin contrario. “Pero hopi hende no ta premira esaki ora cu ta un rotonde. Ora bo ta dilanti un rotonde y bo ta sali na e prome salida, bo ta birando na drechi pa sali for di dje. Kiermen si bo wak un bicicleta banda di bo, bo no mag corta su caminda of si un bicicleta ta biniendo dilanti bo den direccion contrario”, Ruiz a splica. Esaki tambe hopi biaha ta wordo mal interpreta. Pa splica tur e cosnan aki nos kier pa OM mes bin dilanti pa di un manera of otro, splica esaki. Mi no sa si tin un programa of no”, Secretario di VRA a remarca.

Den un combersacion VRA a haya sa cu Tele Aruba ta haya un presupuesto anual, pa e tipo di programanan aki, no mas cu no a wordo reinforza. “Mi sa si, cu tin plan pa wordo traha conhuntamente cu Departamento di KPA, cu Liliana y Lito, pero e ta on hold ainda”, Ruiz a menciona. El a conclui bisando cu e tin 4 aña den e Comision y e ta di mas. Ya ta ora pa bin cu e programanan aki, el a acentua