Ley ta sostene accion Senado Hulandes na fabor di Aruba

​

Van Huffelen y su partido moribundo no por destrui Statuut

*Decision Senado Hulandes pro Aruba ta marca historia Reino

*Van Huffelen a haya cuatro siman pa contesta Senado Hulandes

ORANJESTAD (AAN) — “Democracia constitucional ta base di e gobernacion di Reino. Gobierno Hulandes ni Parlamento Hulandes, por trapa riba Statuut cu ta regla e relacionnan den Reino.”

Na momento cu mundo politico Hulandes mester nabega den awanan turbulento cu cambionan radical den e maneho politico di e pais, Gobierno Hulandes manera DIARIO a adverti, ta uza Aruba pa trata na landa pa no zink den e olanan politico bruto Hulandes.

Na un forma historico Eerste Kamer, Senado Hulandes, a tranca e forma cu Gobierno di Reino ta trata na uza pago di un debe di pandemia como arma pa mara Aruba na supervision, cu ta contra e reglanan hancra den Statuut.

For di prome momento cu e Gobierno di Mark Rutte representa den combersacionnan cu Aruba pa Alexandra van Huffelen a cambia asistencia financiero pa Aruba pa e debe di pandemia den un arma pa blackmail Gobierno Wever-Croes, DIARIO a duna prueba cu esaki ta contra Statuut y contra e leynan basico di e pais.

Statuut ta regla e relacionnan den Reino cu conoce constitucionan di Reino y di cada pais, cu ta regla con e pais mester wordo goberna como estado di ley.

E desastre financiero cu a wordo causa pa e malesa di Covid-19 no por a bira un herment pa Reino deshaci di Statuut, cu solamente ta permiti Hulandes haya control financiero ariba Aruba, si Gobierno di Aruba ta hiba un maneho cu ta forma un peligro pa e bienestar di e Pueblo di Aruba.

Manera DIARIO a trece dilanti for di un principio, Gobierno di Reino no por impone supervision ariba Gobierno di Aruba na momento cu ya hunto cu e grupo di CAFt, Gobierno Wever-Croes a logra saca Aruba for di e estado di bancarota cu Aruba tabata aden y cu Hulanda a permiti pa wordo crea for di 2010, ora Mark Rutte pa prome bez a asumi poder politico na Hulanda como Prome Ministro di e pais.

For di 2020, DIARIO a adverti Aruba cu mester vigila decisionnan di Gobierno Mark Rutte, cu a causa un desaster humano den Reino cu persecucion di hende inocente den e asina yama Toeslagen Affaire, cu a bira motibo directo pa su partido sigui bay atras den voto.

Na 2023 Gobierno Rutte a dicidi cu e ta bay cas despues cu for di ultimo eleccion e tabata tin problema pa goberna.

Hulanda ta na e momentonan aki den desastre politico, den cual e partido di Rutte a perde segun pronostico ya siete di e 34 asientonan cu e tin den Tweede Kamer despues cu ya el a bay atras den voto.

E partido di Van Huffelen ta a punto di desaparece den e panorama politico na Hulanda mescos cu ta e caso di CDA cu ta e tercer parti di e actual coalicion.

Senado (Eerste Kamer) di Hulanda tin tur poder pa tranca e ley cu Alexandra van Huffelen na nomber di e Gobierno Rutte cu ta hala su ultimo rosea, a entrega na Parlamento Hulandes, cu ta un refleho di e eleccionnan Hulandes na 2021, cu tabata antesala di e turbulencia total cu mundo politico na Hulanda conoce actualmente.

E constelacion di Eerste Kamer ta refleha mucho mas e situacion actual na Hulanda ya cu el a wordo eligi na 2023 cu e poder pa revisa si decisionnan cu a wordo tuma dor di Tweede Kamer.

Ta trabou di Eerste Kamer pa investiga di Gobierno Hulandes y Tweede Kamer a tuma decisionnan a base di Ley.

Na e momentonan aki Alexandra van Huffelen tin cuatro siman pa contesta Eerste Kamer e preguntanan clave cu a wordo haci riba e forma cu kier mara Aruba na supervision pa Aruba por haya un prestamo pa paga e debe di Covid-19.

Expertonan ta papia di un momento historico den Reino y un momento sumamente grandi pa Aruba, cu un gobernacion cu a percura cu Senado por cuestiona e trabou di Parlamento y Gobierno di Hulanda, den porta di eleccion 2023.

Esaki sin duda lo tin resultado tambe pa e credibilidad di Gobierno Mark Rutte y su exponentenan, na momento cu tur cos ta indica cu e partido di Alexandra van Huffelen lo haya un minimo na voto y cu e partido di Mark Rutte lo bay atras cu por lo menos seis asiento, mientras resto di exponente por cuminsa pensa cu nan partido casi no tin chens pa bolbe den Parlamento.

DIARIO lo sigui informa Aruba riba e particularidad aki. Te ainda no tin ningun indicacion cu Van Huffelen a contesta Eerste Kamer riba preguntanan haci mientras e accionnan contra Aruba na forma historico a wordo tranca y mas y mas e bon resultadonan di gobierno actual di Aruba a haya forma pa resalta den e mundo politico Hulandes desespera pa e resultadonan di ultimo gobierno Hulandes.