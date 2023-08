The content originally appeared on: Diario

Mediador Anselmo Pontilius:

ORANJESTAD (AAN) – Sea cu un empresa ta NV of no, e Ley di Pensioen ta duna proteccion tanto na e doño di trabao como na e trahadornan, pasobra cada un di nan ta paga prima.

Anselmo Pontilius, Mediador di Gobierno, ta señala den entrevista cu DIARIO, cu tur pensionado di NV Gobierno, of sector priva, ta mara na e Ley di Pensioen. Pontilius a reitera cu e punto importante ta si berdaderamente, e dunador di trabao y e trahadornan ta bay cumpli cu articulo 3, 6 y 7.

Esaki semper dentro di e tema di e trahadornan di Triple A, cu kier forma parti di e Fondo di Pension di Gobierno APFA.

E ley ta yen di condicionnan y ta hopi amplio, Mediador a indica. “Pero e debate mas grandi ta, na e momento aki, unda nos ta bay, con nos ta bay, y kendenan ta dicidi. Ta e dunador di trabao so por dicidi, unilateralmente? No e Ley ta duna bo espacio di repaso. Si no, e trahadornan por bay Corte pa bisa Huez cu e dunador di trabao no ta cumpliendo cabalmente.

Encuanto Triple A, Gerencia ta bisa cu e ta cumpliendo, buscando informacion tocante diferente alternativa, pero loke ta preocupa e trahadornan ta cu tin indicacion cu Triple ta dunando preferencia na un compania caba, cu no ta esun cu e trahadornan tin preferencia p’e.

Mediador a propone pa scucha mas cu un, y esey a e punto importante cu e trahadornan ta bisando su persona. “En todo caso, punto 7 ta bisa cu e trahadornan tin derecho di propone cu nan kier bay di Compania A pa Compania B. Loke ta importante ta scucha e companianan A-B-C-D pa wak por duna e miho servicio y oferta”, Mediador Pontilius a señala.

Aunke falta solamente cinco luna pa e contrato aki vence, tin tempo ainda pasobra nan tin cu firma un acuerdo prome cu 31 di December 2023. E proceso a cuminza na tempo, tambe e informacion y ta spera cu e trahadornan cu ta bay cobra nan pensioen na final, ta esnan cu lo haya tur splicacion di tur e companianan y no solamente cu e ta laga un sabor amarga cu no a scucha e deseo di e trahado.

Pontilius a indica cu no por pone fecha si e dunador di trabao y sindicato no a yega na un areglo. Si tin votamento, e trahadornan tin cu haya prome e sesion informativo di tur e instancianan cu ta administra pensioen di trahado.