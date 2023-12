Ley di Keurmento di vehiculo ta bay cambia y DTI ta trahando un concepto di ley pa e cambio aki

The content originally appeared on: Diario

Richella Dorothal, directora di DTI:

ORANJESTAD (AAN)—Directora di Departamento di Inspeccion Tecnico (DTI), a splica den entrevista cu DIARIO cu aworaki e Ley di Keurmento ta vigente pa tur vehiculo, incluyendo esnan electrico.

“Mi tin cu bisa si, cu nos ta trahando riba cambio di e ley aki y DTI mes ta involucra cu esaki. Nos a crea un concepto caba pa e cambionan di e ley aki. E ta pa vehiculonan di motor pero tambe pa otro tiponan pa acapara tur esakinan. E ta un trabao hopi largo y grandi cu ta envolve diferente departamento hunto cu e Comision. DTI ta trahando den esaki pa e parti di UTV. Pero pa otro aña e concepto mester ta cla. No tin fecha fiho, y na e momentonan aki nos ta den contacto cu DVWZ tambe”, Richella Dorothal a comenta.

E meta ta pa haci ahustacionnan necesario di parti di DTI pa cumplimento di su trabao y ahusta tambe na e tipo di vehiculonan no bo cu bin.

“Eynan si nos ta bisa na tur compania cu ta busca diferente tipo di vehiculonan, pa prome cu nan bin cu un tipo di fleta cu nan sa cu ta na Aruba caba, pa por fabor pasa na DTI prome, pa haci un inspeccion. Por manda e datonan di e vehiculo pa asina nos por bisa bo si ta cay den e categoria actual di e ley. E ley ta duna bo dos diferente categoria si bo constat’e como un auto of como un brommer. Y si e no ta cay den midi of peso, e no ta cay den e ley anto e ora ey nos di DTI no por keur’e, y eigenlijk e ta un vehiculo cu no mester ta riba caminda” Richella Dorothal a señala.