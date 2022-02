Leter vs Kensmil: Surinaamse familiestrijd in NCAA Division I

05/02/2022 05:50 – Terence Oosterwolde

Dancell Leter van De Arend (l) verdedigt Gavin Kensmil van Yellow Birds op 23 maart 2013 tijdens een wedstrijd in de aspirantenklasse. Haast negen jaar verder ontmoeten ze elkaar op het hoogste collegeniveau in de Verenigde Staten.

PARAMARIBO – “Unu sabi taki mi e kon fu wini dus unu musu de ready!” Duidelijke taal van Dancell Leter een paar maanden terug gericht tegen Gavin Kensmil tijdens een conversatie in een group chat. “Ja, we spraken erover en hij had heel veel te zeggen over wat hij gaat doen”, beaamt Kensmil. “Ik zei hem nog dat ik niet al teveel ga praten maar dat we zullen zien when it is game time.” Dat moment is inmiddels aangebroken: zaterdagmiddag vijf uur staan ze tegenover elkaar in ‘The Sawmill’ in Nacogdoches, Texas.

Als spelers van respectievelijk De Arend en Yellow Birds hebben Dancell Leter en Gavin Kensmil vaker tegenover elkaar gestaan. Maar aan de familiestrijd tussen twee basketbalneven wordt zaterdag een nieuw, historisch hoofdstuk toegevoegd wanneer ze elkaar treffen in de NCAA Division I, het hoogste collegebasketbalniveau in de Verenigde Staten. Leter, 24 jaar, gaat met Dixie State University op bezoek bij de 23-jarige Kensmil en Stephen F. Austin State University in het William R. Johnson Coliseum.

Voordat het offici?le schema uitkwam, hoorde Leter al geluiden van scholen die zouden transfereren naar de Western Athletic Conference (WAC). SFA was daar ??n van. “Ik vroeg hem van ‘san yu o du? We kunnen tegen elkaar uitkomen.'” Kensmil heeft zich zowel in de persoonlijke gesprekken als de groepschat niet laten verleiden tot het doen van uitspraken. “Ik denk dat we allemaal weten … Ik persoonlijk, I love to talk sh*t, maar wanneer het erop aankomt om dingen te voorspellen, hou ik liever mijn mond, omdat ik weet hoe dingen kunnen gaan. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet confident ben”, haast Kensmil zich te zeggen.

Integendeel, hij bruist van zelfvertrouwen. “Ik denk dat Dancell bliksemsgoed weet wie ik nu ben en ik denk dat zijn coach het ook benadrukt tijdens scouting reports dat ik degene ben die men moet proberen te stoppen. Als het ze lukt, ‘good luck with that‘, ik denk het zelf niet, maar ik verwacht dat zij met een game plan komen hoe ze denken dat ze me kunnen stoppen. Het enige antwoord dat ik voor nu heb, is dat veel teams het hebben geprobeerd en veel hebben gefaald en ook Dixie State zal falen deze zaterdag”, aldus Kensmil vol overtuiging.

In een aspirantenwedstrijd van 23 maart 2013 schermt Gavin Kensmil (12) de bal af van Dancell Leter (7).

Respect

Ondanks de wat Leter noemt “vriendelijke trash talk“, respecteren beide jongens elkaar. “Nothing but respect en liefde voor Gavin, sowieso!” verduidelijkt Leter. Kensmil: “Dancell is heel getalenteerd en eerlijk gezegd doet hij offensively heel veel meer dan ik doe skill wise, maar ik doe ook gewoon andere dingen voor mijn team. Dus ja, het is gewoon tijd om hem te bewijzen waar we nu staan in vergelijking van elkaar. Ik kan er niet op wachten.”

Hij onthult dat zijn neef hem een paar weken terug heeft gezegd “dat hij om mij nummer 14 draagt”. In Suriname heeft Leter haast altijd met nummer 7 gespeeld. “Hij draagt nummer 14 om mij, omdat ik een inspiratie voor hem ben geweest. Dat betekent heel veel, but with that being said moet ik hem wel wijzen waarom ik een inspiratie voor hem ben geweest en waarom ik in de positie verkeer waarin ik ben. En dat is niet om hem te wijzen dat ik beter ben of zo, ik wil gewoon dat hij begrijpt hoe hard ik heb gewerkt om hier te zijn en dat hij het ook kan doen als hij hard blijft werken.”

Kensmil verklapt dat hij ook nog een andere incentive heeft om zaterdag als winnaar van het veld te stappen. “Voor mij is deze wedstrijd een heel persoonlijke. ‘Dan’ is mijn neef en hij heeft elke match-up die we in Suriname hebben gehad, De Arend tegen Yellow Birds, altijd van me gewonnen. Dus het is nu mijn kans to return the favor.” De dertien maanden jongere neef denkt dat SFA overall het betere team heeft. “Maar aan het einde van de dag is de bal rond en als je hard speelt win je die wedstrijd. Het gaat echt daarop neerkomen: wie speelt harder en wie wil het meer.”

Suriname

Beide jongens wijzen op het belang van deze wedstrijd voor Suriname en het Surinaamse basketbal. “Als Surinamer betekent het heel veel. Ik denk niet dat een paar jaar terug heel veel Surinamers zouden denken dat dit moment zou komen; dat twee Surinamers Division I Basketball spelen op een hoog niveau, heel veel minuten maken en heel belangrijk zijn voor hun team. Vanuit dat perspectief bekeken is het heel belangrijk voor Suriname”, vertelt Kensmil.

Leter windt er geen doekjes om als hem wordt gevraagd naar de impact van het duel. “Voor Suriname … ik denk dat het in de history books moet komen dat twee Surinaamse basketballers het veld delen op het hoogste niveau hier in Amerika. Het is sowieso een heel belangrijke partij voor Suriname, maar aan de andere kant is Gavin ook mijn neefje, nothing but love for him en ik wens hem het allerbeste toe. We kennen beiden de weg die we hebben moeten afleggen om te zijn waar we nu zijn. Vandaar dat alleen het feit al dat we het veld kunnen delen voor mij al een winst is.”

Cruciaal

Los van de persoonlijke kant, is voor beide universiteitsteams de ontmoeting van zaterdag cruciaal. Dixie State, die elf van de 22 duels won, staat met een 4-5 winst-/verliesstaat negende in de WAC. Leter: “Die game is even belangrijk als al die andere. We gaan sowieso voor de winst, want we waren op een mooie winning streak van vier wedstrijden tot we donderdagavond verloren. We proberen nu dus gewoon weer aan de winning side te zijn.”

SFA won donderdagavond, de veertiende zege in 22 partijen, inclusief een 6-4 staat waarmee de vijfde plek in de conference wordt bezet. Kensmil: “Het is een heel belangrijke wedstrijd om verschillende redenen. We hebben een wisselvallig seizoen, ik denk zelf heel ver beneden onze verwachtingen. Er zijn wedstrijden geweest waar we heel goed speelden en dan wedstrijden waarbij we teams, die geen business hebben om met ons in games te zijn, kansen hebben gegeven. Het is heel belangrijk voor ons om drie in a row te winnen.”

SFA verkeert in de positie waarbij de nummers vier tot en met acht in de WAC ongeveer hetzelfde record hebben, waardoor winst en verlies een heel grote rol spelen. “En je wil zo hoog mogelijk in de standings zijn wanneer playoff time aanbreekt. Dus elke wedstrijd is heel belangrijk voor ons, maar ook willen we als team possession voor possession, game voor game elke keer een stap beter worden. Ik denk daarom dat vandaag de meest belangrijke wedstrijd van ons seizoen is. We zijn gewoon daarop gefocust. Zoals onze coach zegt: ‘The most important game is always the next game‘.”

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina