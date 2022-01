Leter opnieuw topscorer Dixie State

02/01/2022 02:33 – Terence Oosterwolde

Dancell Leter scoorde voor de derde opeenvolgende wedstrijd in dubbele cijfers voor Dixie State. Foto: Dixie State BBall

PARAMARIBO – Voor de tweede keer in de laatste drie wedstrijden is de Surinaamse basketballer Dancell Leter topscorer geworden van Dixie State University. Ondanks zijn inbreng gingen The Trailblazers op 1 januari met 50-64 ten onder tegen Abilene Christian University.

Leter, die dertig minuten speelde, miste overall slechts drie van de zeven schoten, inclusief zijn enige three-pointer. Verder benutte hij zeven van de tien vrije worpen. De forward had ook nog drie rebounds, ??n assist, ??n persoonlijke fout en drie turnovers. Leter scoorde voor de zevende keer, inclusief de laatste drie partijen, in dubbele cijfers.

In de eigen Burns Arena in Saint George deed een povere eerste helft Dixie State de das om. De ploeg stond bij de rust met 17-31 achter. In de tweede helft kwam het team beter voor de dag en scoorde het net als de tegenstander 33 punten, maar die waren niet voldoende om het verschil bij de rust goed te maken.

Dixie State incasseerde daardoor de derde nederlaag op rij. De ploeg viel terug naar een 7-8 winst-/verliesstaat en staat op 0-2 in Western Athletic Conference. De volgende wedstrijd is op 8 januari in Orem uit tegen Utah Valley University (10-4) in de UCCU Center.

Stephen F. Austin State University (8-4), voor wie de Surinamer Gavin Kensmil uitkomt, zag zaterdag voor de derde keer op rij haar wedstrijd worden uitgesteld. Deze keer ging de partij tegen Lamar University niet door vanwege Covid-19-besmettingen bij de tegenstander.

Op 21 december was hetzelfde het geval tegen de Jackson State University en negen dagen later ging er om dezelfde reden een streep door het duel tegen de University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV). De ontmoetingen tegen UTRGV en Lamar worden op respectievelijk 11 en 17 januari ingehaald.

