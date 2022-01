Leter helpt Dixie State met eerste double-double aan winst

29/01/2022 23:11 – Terence Oosterwolde

Dancell Leter (14) gaat op voor twee van zijn dertien punten tegen Chicago State University. Foto: Dixie State Men’s Basketball

PARAMARIBO – Dancell Leter heeft zaterdag van zich doen spreken. De Surinaamse basketballer had met dertien punten en een career-high/game-high elf rebounds zijn eerste double-double voor Dixie State University en was cruciaal in de 79-65 overwinning op de Chicago State University in de NCAA Division I in de Verenigde Staten.

In Jones Convocation Center scoorde Leter vier van zijn zeven veldbaskets, maakte hij zijn enige three-pointer en benutte hij beide vrije worpen. Van zijn elf rebounds waren drie offensive en acht defensive. Verder had de Surinamer ??n assists, twee turnovers en nul persoonlijke fouten in 31 minuten.

Leter maakte cruciale baskets in de slotfase. Nadat Dixie State de eerste helft met een 43-31 voorsprong afsloot, wist de thuisploeg met 3:47 tot 63-68 te naderen. Leter gaf met 2:49 de genadeslag met eerst een three-pointer en had daarna een breakaway dunk voor Dixie State.

The Trailblazers verbeterden hun winst-/verliesstaat met hun vierde zege in de laatste vijf duels naar 11-10. In de Western Athletic Conference (WAC) staat het team op 4-4. Dixie State speelt ook donderdag uit. De ploeg reist af naar Texas voor de ontmoeting tegen WAC-debutant Sam Houston University (13-10/8-2).

