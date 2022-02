Leter defensief sterk in overtime-zege Dixie State

20/02/2022 03:03

-

Terence Oosterwolde

Dancell Leter was vooral in defensief opzicht sterk en leverde een cruciale bijdrage in de winst.

Foto: Dixie State/Stan Plewe



PARAMARIBO –

Dixie State University heeft verrast met de 80-75 overtime overwinning op Utah Valley University. Surinames Dancell Leter had in de Burns Arena in Saint George niet zijn beste offensieve wedstrijd maar liet zich gelden met zijn verdediging. Met een block aan het einde van de reguliere speeltijd voorkwam hij de winnende basket van de tegenstander, waardoor er moest worden verlengd.

De Surinaamse basketballer eindigde met zeven punten, nadat hij

slechts drie van de twaalf schoten maakte, inclusief een van de

drie three-pointers. Leter miste ook al zijn drie vrije worpen,

maar had wel zeven rebounds, een game-high drie blocks,

een assist en een steal.

In de strijd tussen de in-state rivalen leek Dixie

State (12-14/5-8 WAC) op papier vooraf de underdog tegen Utah

Valley (17-8/8-5). Eenmaal op het veld beten The Trailblazers flink

van zich af. De rust werd met een 36-32 voorsprong ingegaan, maar

tegen het einde van de tweede helft leek de ploeg toch niet met de

overwinning vandoor te zullen gaan. Met 37 seconden keek Dixie

State namelijk nog aan tegen een 62-69 achterstand.

Echter, het tij keerde toen Leter negen seconden later met zijn

eerste basket van de tweede helft – een three-pointer – de aanzet

gaf tot een 8-1 game-ending run. Nadat zijn teamgenoot

Cameron Gooden uit een three-point play – lay-up en bonus

vrije worp – de stand op 70-70 bracht met zes seconden, voorkwam

Leter met zijn derde block van de avond dat Justin Harmon de

winnende basket maakte voor Utah Valley.

Leter sukkelde in aanvallend opzicht, maar liet het hoofd niet

hangen. Hij miste zijn eerste vier schoten, maar met zijn eerste

basket bracht hij Dixie State met 7:12 op 27-26, voordat hij een

three-pointer miste. In de tweede helft had hij geen succes bij

zijn eerste doelpoging, maar nadat hij uit een steal de bal

veroverde, dunkte hij zijn tweede basket erin: 38-36 met 18:52.

Hij had daarna drie missers (een three-pointer en twe lay-ups)

en een gemiste vrije worp, maar met 28 seconden scoorde hij de

cruciale three-pointer. Dixie State verbeterde zijn

winst-/verliesstaat naar 13-14, inclusief 6-8 in de Western

Athletic Conference (WAC). Donderdagavond komt California Baptist

University (14-13/4-10) op bezoek. De ploegen bezetten de negende

en tiende plek in de WAC. Op 12 januari zegevierde Dixie op bezoek

bij CBU met 79-76. Leter had twaalf punten, vier rebounds, vier

assists en twee steals.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina