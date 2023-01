Les laboratoires d’analyses ferment leurs portes cette semaine

The content originally appeared on: News Americas Now

Les Laboratoires Biolab Martinique et Bio Santé s’associent au mouvement national de mobilisation des laboratoires de biologie médicale. Ils sont fermés du lundi 9 au samedi 14 janvier.

Les laboratoires ont décidé de durcir le mouvement à partir de la semaine prochaine pour « la pérennité de notre maillage territorial, de nos emplois, et pour la qualité de l’offre de soins ». Pour cause, les professionnels des laboratoires sont toujours inquiets et les discussions sont au point mort avec la Sécurité Sociale. Les laboratoires Biolab Martinique et Bio Santé annoncent ainsi leur fermeture du lundi 9 au samedi 14 janvier 2023, et rejoignent 95% des laboratoires de métropole et d’outre-mer.

Cela fait plus de 2 mois que les biologistes médicaux alertent sur le projet drastique de réaliser une économie de plus d’1,3 milliard d’euros jusqu’en 2026 sur la biologie courante. Ce qui a pour conséquences la fermeture de sites et le renforcement des déserts médicaux, la suppression d’emplois. Cela marque à leurs yeux un coup d’arrêt à l’investissement et l’impossibilité de faire face à de nouvelles menaces sanitaires.

Les urgences prises en charge en centre hospitalier

« Il faut donner un accès aux soins au patient car s’il n’a pas de services de santé à proximité, il n’ira pas les chercher lui-même. Si dans le futur, il vous faut plus de 30 minutes pour vous rendre dans votre laboratoire, vous ferez moins d’analyses, vous serez moins dépisté, vous risquez de laisser passer une pathologie comme un diabète ou une insuffisance rénale », défend Pierre Bancons.

Sa position n’a pas changé depuis. Les patients ne pouvant différer leurs bilans sont invités à se rendre dans les centres hospitaliers pouvant les prendre en charge. Les bilans urgents prélevés à domicile par les infirmiers libéraux seront assurés.