Les deux championnes ont visité les jeunes voileux

VOILE. rencontre

F.G.

Les jeunes Martiniquais n’ont pas été avares de questions. • FG.

Actuellement en stage en Martinique pour préparer les prochains Jeux olympiques, Charline Picon et Sarah Steyaert sont allées à la rencontre de jeunes des écoles de voile à l’occasion d’une réception organisée à l’Institut martiniquais du sport.

Le président Gérard Josépha, accompagné de membres

de son comité (Annie Colotrope, Guy de Chavigny, Honoré Lavaly), a

en préambule présenté ses vœux en souhaitant « une

merveilleuse année faite de magnifiques régates » aux jeunes

et aux encadrants des clubs de voile de Schœlcher, Marin, Vauclin,

du Wind Force et de la base navale militaire. Rapidement un échange

a eu lieu entre les jeunes pas du tout intimidés et les deux

championnes qui sont actuellement en stage au CN Schœlcher.

Charline Picon présente un incroyable palmarès fait, entre autres,

d’une médaille d’or aux JO de Rio en 2016 et une d’argent aux JO de

Tokyo en 2020, d’un titre de championne du monde et cinq d’Europe

en planche RS.X. Elle a décidé de changer de support et rejoindre

Sarah Steyaert pour tenter de se qualifier pour…