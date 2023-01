Les bureaux de change s’opposent ? la mise en vigueur de la modalit? 1.4 de la circulaire 114-3

The content originally appeared on: News Americas Now

S’opposant ? la mise en vigueur de la modalit? 1.4 de la circulaire 114-3, l’Union nationale des sous- agents de transferts d’Ha?ti (UNATHA) n’?carte pas l’id?e de fermer les portes des bureaux de transfert sur tout le territoire national dans les prochains jours. Ladite modalit? traite de la question relative aux remboursement aux sous-agents et stipule : <> Cette disposition avait ?t? mise en veilleuse pour une p?riode de trois mois par la banque centrale en octobre 2022, lorsque la circulaire 114-3 allait entrer en vigueur. Le temps de la mise en veilleuse ?tant ?coul?, les sous agents entendent s’opposer ? la mise en application de la disposition 1.4 de ladite circulaire. <>, a indiqu? un responsable de l’UNATHA, joint au t?l?phone par le journal. <>, a expliqu? ce responsable de la structure UNATHA, pr?cisant que la banque centrale joue jusqu’ici la carte de la prudence. Pour lui, la BRH a fait l’annonce aux maisons de transferts m?res pour voir comment les sous-agents vont r?agir. En ce qui a trait aux informations relay?es par les m?dias en ligne, le responsable de l’UNATAH a fait savoir qu’aucune mesure n’est encore prise pour l’instant sur la fermeture des bureaux de transfert volontairement. Cependant, il a fait savoir que si cette disposition prise dans la circulaire 114-3 entre en vigueur, les bureaux de transfert seront dans l’incapacit? de fonctionner puisqu’ils ne vont pas avoir suffisamment de ressources pour continuer ? payer les transferts, les employ?s, le loyer, etc. <>, a exprim? le responsable de l’UNATHA qui n’a pas cach? ses inqui?tudes. Dans la circulaire 114-3, la BRH a demand? aux banques et aux maisons de transferts d’?tablir pour chaque sous-agents la capacit? journali?re de paiement des transferts et s’assurer que le montant des transactions effectu?es correspond vraiment ? leurs capacit?s. Ensuite, les banques et les maisons de transferts doivent d?clarer ? la BRH le montant total des transferts pay?s par les sous-agents.

