Les Bleus rego?tent ? une finale, mais en tirant la langue

C’est la ran?on du succ?s : Didier Deschamps tient son ?quipe-type et a tr?s peu fait tourner, ? l’exception du dernier match de groupe contre la Tunisie, perdu 1-0 avec les rempla?ants. Ses titulaires ont tir? la langue mercredi, sur le terrain contre des Marocains souvent plus tranchants, et devant les m?dias ensuite.

“On a tellement fait d’efforts, on a tellement souffert qu’on sort d’un match comme celui-ci vid?s”, n’a pas masqu? le capitaine Hugo Lloris apr?s ses 99 minutes pass?es sur le pr? d’al-Bayt, le stade de la demi-finale rendu ?tourdissant par les sifflets et la ferveur du public marocain.

Aur?lien Tchouam?ni, 22 ans, a la jeunesse pour lui mais ?a ne l’emp?che pas d’?tre sur les rotules.

“Apr?s le match, on ?tait KO, franchement… On a beaucoup couru, la comp?tition est longue, ?a fait beaucoup de matches qu’on encha?ne avec beaucoup d’intensit?”, a avou? le milieu du Real Madrid.

Le joueur form? ? Bordeaux a cumul? 552 minutes en six matches, tous d?but?s comme titulaire, une singularit? parmi les vingt-quatre Bleus. En comptant le temps additionnel, il a disput? autour de 100 minutes contre le Danemark et la Tunisie en phase de groupes, contre l’Angleterre en quarts et le Maroc en demie.

24 heures de repos en moins

“L’encha?nement Angleterre-Maroc nous a fait du mal physiquement mais avec le staff qu’on a, on va bien r?cup?rer”, esp?re Tchouam?ni.

Jeudi ? huis clos, les titulaires de la veille se sont content?s de courir ou de p?daler, en plus des soins prodigu?s par les kin?s. Les autres ont r?alis? une “s?ance plus intensive (?chauffement, toro, jeu r?duit 5 contre 5 avec un joueur joker)”, d’apr?s la F?d?ration fran?aise de football.

Les Bleus partent avec un handicap majeur face ? l’Argentine, dimanche (16h00) ? Lusail. Ils b?n?ficient d’un jour de repos en moins par rapport aux co?quipiers de Lionel Messi, qualifi?s d?s mardi.

L’avantage apparent pour les Argentins doit cependant ?tre nuanc?.

D’une part, les cadres de l’?quipe de France se sont tous plus ou moins repos?s contre la Tunisie, ? l’exception de Tchouam?ni (titulaire) et des titulaires habituels entr?s en seconde p?riode (Rabiot, Mbapp?, Griezmann, Demb?l?). D’autre part, les Bleus ont ?vit? une prolongation ?reintante pour les jambes et des tirs au but ?prouvants pour les nerfs: l’Albiceleste a d? passer par l? en quarts contre les Pays-Bas.

Plusieurs joueurs affaiblis

La France est touch?e depuis plusieurs jours par une maladie qui a d?j? mis sur le flanc trois joueurs de premier plan.

Le d?fenseur central Dayot Upamecano est le premier ? avoir ressenti un “coup de froid”, selon le staff, apr?s le quart de finale contre les Anglais, et il est rest? sur le banc mercredi. Adrien Rabiot semble touch? par les m?me maux et le milieu a regard? la demie depuis l’h?tel, forfait.

Jeudi, les deux joueurs ont fait leur retour ? l’entra?nement. Rabiot a couru avec le pr?parateur physique Cyril Moine. Upamecano a pris part ? une s?ance plus pouss?e (jeux, opposition r?duite) aux c?t?s des rempla?ants de la veille.

Kingsley Coman, victime d’un “petit syndrome viral” selon la FFF, est rest? ? l’h?tel. “Son ?tat n’inspire pas d’inqui?tude particuli?re quant ? la finale de dimanche”, a-t-elle pr?cis?.

En conf?rence de presse, le s?lectionneur a avanc? mercredi plusieurs explications possibles. Le coup de froid, d’abord, car “les temp?ratures ont plut?t baiss?” r?cemment au Qatar, un pays o? il y a en outre toujours “la climatisation ? fond”. Et la possibilit? d’un virus, ensuite.

“Tout ce qui est viral est transmissible. On a pris des pr?cautions pour qu’il n’y ait pas de contact, avec Dayot, et pour Adrien pareil”, a-t-il d?clar?.

L’hypoth?se du Covid-19 a ?t? ?cart?e par le staff, m?me si l’?pid?mie est bien pr?sente ? Doha, notamment parmi les journalistes venus suivre la comp?tition. La Fifa n’impose plus aux ?quipes de r?aliser des tests de d?pistage.

Cela n’a pas emp?ch? les Bleus de c?l?brer leur qualification, dans le vestiaire, en compagnie d’Emmanuel Macron, comme ? l’h?tel, avec des cris appuy?s et des embrassades ? foison.

Antoine MAIGNAN et J?r?my TALBOT. R?servoir “vid?”