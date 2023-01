The content originally appeared on: News Americas Now

Maîtres Lorenza Bourjac et Juan Branco, avocats de trois des Grands Frères. • DR

Chacun se souvient des mouvements sociaux et barrages de fin 2021 qui ont immobilisé l’île pendant plusieurs semaines. A l’issue de ces faits plusieurs hommes ont été interpellés et certains ont été incarcérés. Le 18 janvier dernier, le tribunal de Fort-de-France a prononcé une prolongation de six mois de cette détention provisoire.

Frédérick Dumesnil dit Bwana, Noël Daufour dit

O’Neal et Didier Laurent sont représentés par Maîtres Bourjac et

Branco notamment, qui ont tenu à s’exprimer pour faire le point sur

le dossier de leurs clients. Certains comme Bwana, méditateur

social sont connus pour leurs actions sociales. La justice

leur reproche d’avoir, notamment tenté d’extorquer des fonds à

certains élus et chefs d’entreprise en échange de la paix

sociale. Pour les avocats des détenus aucune preuve probante

n’a été fournie et ils demandent donc la libération de ces pères de

famille qui ont été transférés dans des maisons d’arrêt en France

hexagonale. Ils affirment que cette situation rend difficile les

visites de leurs proches et leur occasionne des frais

onéreux. L’avocat Juan Branco est connu sur le plan national pour

défendre des personnes qui estiment être poursuivies

injustement. Il était…

