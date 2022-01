Leo Victor ‘vlucht’ uit Wi Kontren

17/01/2022 05:56 – Stan Herewood

Vandalen hebben huisgehouden in het clubgebouw van Leo Victor en hebben de gehele inboedel meegenomen. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – “Dit is kapitaalvernietiging. We hebbben een schade geleden van grofweg zo’n veertigduizend tot vijftigduizend Amerkaanse dollar.” De situatie beu besloot Leo Victor de poorten van Wi Kontren achter zich dicht te trekken. Secretaris Aniel Ghisaidoobe houdt de Ware Tijd voor dat het contract met de stichting Deo per eind december 2021 werd opgezegd en dat de club tijdelijk is uitgeweken naar het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum, in de volksmond bekend als NGVB.

Leo Victor heeft in december 2021 een punt gezet achter het verblijf in het Wi Kontren-buurtcentrum aan de Frederik Derbystraat te Land van Dijk. Oorzaak is de systematische vernielingen en plunderingen aangebracht aan opstallen van de club in het stadion en het gehele comlex, dat door de stichting DEO werd verhuurd aan de 88-jarige club.

Ghisaidoobe vindt het jammer dat door de vernielingen en plunderingen de maat vol is en – ofschoon er een goede samenwerking was met de stichting – Leo Victor geen andere keus had dan op te breken. “Over de investering die Leo Victor heeft gepleegd moet intern worden nagegaan hoe dat proces met de stichting verder wordt afgehandeld”, denkt de secretaris luidop.

Meer dan ruim tweehonderdduizend Amerikaanse dollar was ge?nvesteerd in het stadion, dat werd voorzien van een kunstmat, een beheerderswoning, lichtmasten en een tribune. Maar tussen 2019 en eind vorig jaar is er zoveel weggdragen, zelfs op klaarlichte dag, en zijn er zodanige ernstige vernielingen door onverlaten aangericht dat het niet langer verantwoord was te verblijven in Wi Kontren. De beheerder vertrok aan het begin van de Covid-19-periode naar Frans-Guyana. Na zijn vertrek begon de ellende van de diefstallen pas goed.

Leo Victor is uitgeweken naar het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum van het rooms-katholieke bisdom Paramaribo. De speling van het lot wil dat door een conflict tussen de leiding van het Christoforus Internaat van het RK Bisdom en Leo Victor de ploeg enkele jaren terug verhuisde naar Wi Kontren. Er waren klachten over overlast veroorzaakt door Leo Victor en de huur was verhoogd.

De Leeuwen kwamen uiteindelijk terecht bij de stichting Deo, die Wi Kontren in beheer heeft. Het aanbod om daar neer te strijken vond Leo Victor aantrekkelijk. “Wat wij hebben aangetroffen was een voetbalveld onder wied en niet afgebouwde opstallen die leeg waren geplunderd. Maar de steun die wij kregen van donoren was overweldigend.”

In 2012 werd gestart met de renovatiewerkzaamheden. Het Staatsoliesportfonds leverde een bijdrage. De familie Issa van Lucky Store kwam ook over de brug. De Suriprofs zetten een clubgebouw neer en van de J?rgen Raymann Foundation kwam er ook een bijdrage. Met de middelen werd de tribune volledig gerenoveerd en werden er kuipstoelen en lichtmasten geplaatst. Ook verrezen er een clubgebouw en beheerderswoning.

Leo Victor zag het belang in van de buurtontwikkeling en stelde buurtbewoners in de gelegenheid om vier keer per week gebruik te maken van het complex. Echter, een groep jongeren hield zich niet aan de afspraken, sprong over de schutting en ballen werden meegenomen. Door deze situatie kwam de beheerder, die uiteindelijk vertrok, onder druk te staan. Een mismoedige Ghisaidoobe: “Er is huisgehouden. Een hydrofoor werd ontvreemd, zelfs gebruikte toiletpotten zijn weggedragen. Van ons clubgebouw zijn de deuren gesloopt en is de gehele inboedel meegenomen. Al het sportmateriaal uit ons magazijn is gestolen.”

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina