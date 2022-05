Leo Victor verspeelt voorsprong tegen Transvaal

09/05/2022 01:10

-

Ricky Wirjosentono

Jetro Rees van Leo Victor (11) probeert Carlos da Silva van Transvaal (6) van zich af te schudden.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Leo Victor heeft zijn 2-0 voorsprong tegen Transvaal niet kunnen behouden. In het Franklin Essed Stadion deelden de rivalen zondagavond broederlijk de punten: 2-2. Beide teams hadden de kans met de overwinning vandoor te gaan, maar verzuimden in de afronding.

In deze eerstedivisiepartij eiste de arbitrale leiding de

hoofdrol op. Spelers ageerden vaak tegen beslissingen.

Transvaal-coach Kenneth Jaliens, die weet dat er met een nieuwe

lichting officials wordt gewerkt die nog moet groeien, kon dat niet

waarderen van zijn spelers. “Wij moeten voetballen en met het

voetbalaspect bezig zijn. Spelers moeten niet aan de leiding komen.

Ik heb mijn spelers keer op keer gezegd dat ze zakelijk moeten

blijven.”

Albert Nibte en Rutgers Neiden scoorden vier minuten van mekaar,

in de 24ste en 28ste minuut, waardoor Leo Victor op 2-0 kwam.

Transvaal, dat tot dat moment niets had in te bringen, voerde

gaandeweg de druk op en kreeg een uitgelezen kans op de

aansluitingstreffer toen de bal op de stip werd gelegd. Carlos da

Silva maakte geen fout, verzilverde de strafschop en bracht de

stand bij de rust op 1-2.

In de tweede helft bleef Transvaal de druk uitoefenen op Leo

Victor. Met iets minder dan een kwartier te gaan kwam de

gelijkmakr. Zerguinho Deira kopte de 2-2 uit een hoekschop binnen.

Vijf minuten voor tijd kwam Transvaal met een man minder te staan,

nadat arbiter Shaquille Jokil Jadson da Silva met rood van het veld

stuurde na een zware overteding op Diego Held.

Met nog weinig tijd te gaan, gooiden beide teams het in de

aanval, maar het ontbrak de spelers aan koelbloedigheid in de

afronding. Rogillo Kolf, trainer van Leo Victor, gaf toe dat zijn

verdediging al enkele wedstrijden niet op scherp is. “Wij zullen

tijdens de training evalueren hoe wij die minpunten kunnen

wegwerken. Ik vind het wel jammer dat de voorsprong niet is

behouden. Het kon veel beter gaan.”

Andere uitslagen: Broki – Santos 3-3; SNL –

Bintang Lahir 3-1; Inter Moengotapoe – Voorwaarts 4-1; Inter Wanica

– Notch 2-2.







