Leo Victor makkelijk langs Bintang Lahir

27/02/2022 06:00

-

Ricky Wirjosentono





PARAMARIBO –

Rogillo Kolf, trainer van Leo Victor, juicht toe dat de SVB-competitie weer van start is. Hij onderstreept dat zijn jongens erop gebrand waren alles op alles te zetten om hun eerste wedstrijd in winst om te zetten. “En dat hebben ze uitgedrukt in doelpunten”, prijst hij hen. In het Franklin Essed Stadion werd zaterdagavond met 6-2 gezegevierd over Bintang Lahir.

Leo Victor nam door goals van Rutgers Neiden en Jetro Rees een

2-1 voorsprong in de eerste helft. Het tegendoelpunt kwam van

Juninho Pengel. Jerny Faerber werd nog voor de rust met een rode

kaart van het veld gestuurd wegens vulgair taalgebruik tegen de

wedstrijdleiding van de wedstrijd.

De tweede helft was amper begonnen toen Rees met zijn tweede

zorgde voor 3-1 na een goed opgezette aanval. Bintang Lahir

probeerde uit een ander vaatje te tappen, maar had geen succes. In

het laatste kwartier maakten de Leeuwen een einde aan alle illusies

van de tegenstander.

In de 75ste minuut tilde Diego Held de score naar 4-1. Pengel

verzilverde in de 89ste minuut een strafschop voor Bintang Lahir

(2-4), maar Eldridge Gordon en Dion Rellum maakten het

doelpuntenfestijn compleet voor ‘Leeuw’ na defensieve errors van

Bintang Lahir.

Kolf was tevreden met de manier waarop opdrachten door zijn

ploeg zijn uitgevoerd. Hij wijst erop dat zijn team nog niet op

volle sterkte is. “Er zijn nog een paar spelers die nog niet

volledig gevaccineerd zijn, maar wanneer dat het geval is denk ik

dat zij ons zullen versterken.”

Bintang Lahir-coach Daniel Tomoredjo beaamde dat niet het

gewenste resultaat is behaald in de eerste wedstrijd. “Het schort

aan een stukje saamhorigheid en communicatie op het middenveld,

maar gaandeweg zullen wij wel onze ritme krijgen. We gaan voor de

top vijf”, aldus Tomoredjo.

Andere uitslagen: Inter Moengotapoe – Broki

4-1; Transvaal – Santos 3-2.







