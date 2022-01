Leiding BBS vervangen door minister Amoksi

28/01/2022 19:37

PARAMARIBO – Veiligheidsinspecteur eerste klasse, Jursey Purperhart neemt de leiding over van waarnemend diensthoofd Iwan Terborg bij de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS). Terborg wordt ter beschikking van de minister gesteld. In een spoed bijeenkomst met de Bond Personeel Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname is dit meegedeeld door justitieminister Kenneth Amoksi. Aanwezig bij deze meeting waren ook de directeur Operationele Diensten, Olton Helstone en Miguel Abili namens het kabinet van de minister.

De minister drukte Purperhart op het hart om samen te werken. “Als u op een eiland gaat staan, gaat u daar blijven, want niemand gaat u ondersteunen en alleen gaat u het niet kunnen doen.” Ook gaf hij aan dat het nieuwe diensthoofd anderen de ruimte moet geven, hun werk naar behoren te doen, zonder zich bedreigd te voelen, staat in een persbericht.

Een ander belangrijk aspect dat de bewindsman aanhaalde, is dat indien het diensthoofd bepaalde zaken nodig heeft om de organisatie hoger op te trekken, hij niet moet schromen dat te vragen. “Alles wat u nodig heeft aan personeel en materie?l moet u aangeven. Als u niets zegt, zal ik niet weten wat nodig is.”

Directeur Helstone wees Purperhart erop dat hij zich zal moeten bewijzen. Hij gaf hem mee dat er voor het bekleden van een leidinggevende functie veel wijsheid nodig is. De bondsvoorzitter Richenel Coulor was blij met de woorden van de directeur. Hij gaf aan dat het niet de bedoeling is dat de bond op de stoel van de leiding zal zitten, en dat nooit de bedoeling is geweest. De bond zal haar kritische ondersteuning blijven geven ten behoeve is van de organisatie.

Coulor drukte de minister wel op het hart om externe deskundigen aan te trekken om het management te ondersteunen. Van de minister krijgt de bond de ruimte om met voorstellen te komen hieromtrent.

Purperhart zegt dat het niet de bedoeling is dat hij het alleen zal doen. “Ik ben niet degene die op solo toer gaat.” Hij gaf de aanwezigen de garantie dat het beter zal gaan met de organisatie. Ook zal hij veel communiceren met de minister, omdat hij de organisatie graag op een hoger niveau ziet. Hij zal zijn beleidsplan binnenkort presenteren.

