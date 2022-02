Legers Suriname en Guyana voorstander van jaarlijks overleg

19/02/2022 16:03

-

Van onze redactie

De Guyanese legerbevelhebber brigadier Godfrey Bess (l) met minister Krishna Mathoera van Defensie.

Foto: Defensie



PARAMARIBO –

Suriname is voorstander van een jaarlijkse bilaterale vergadering met Guyana, waarbij de twee landen afspraken kunnen maken over de militaire samenwerking. Defensie Suriname heeft al lang een voorstel gedaan voor het aangaan van een bilateraal defense agreement met Guyana.

Een jaarlijkse regionale meeting voor militaire uitwisseling

(RRIM) met Guyana kan pas plaatsvinden, wanneer zo een akkoord op

beleidsniveau door beide landen is ondertekend. “Hiermee kunnen wij

dan een complete regionale veiligheidszone creeren, waarbij zowel

het oosten, westen en zuiden zijn afgebakend”, benadrukt Henri van

Axeldongen, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger. Er zijn

al jaarlijkse vergaderingen met Brazilie en Frans-Guyana.

De Guyanese legerbevelhebber Godfrey Bess was woensdag tot en

met vrijdag op bezoek met een delegatie, nadat Van Axeldongen in

oktober vorig jaar in Guyana was. De buren werden donderdag

ontvangen door Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera. Volgens

de bewindsvrouw is het goed dat de samenwerking met Guyana wordt

opgepakt vanwege de gezamenlijke belangen. “Vooral bij de olie- en

gasindustrie zal veiligheid heel belangrijk zijn. Wij moeten

voorbereid zijn op rampen die eventueel kunnen ontstaan”, zegt de

minister.

Er zijn tijdens het driedaagse werkbezoek diverse

veiligheidsaspecten aan de orde gekomen, waaronder ook de

samenwerking bij de grens tussen de legereenheden van beide landen.

Verder is er gesproken over gezamenlijke opleidingen, oefeningen,

sportactiviteiten, de aanpak van milieudreigingen en illegale

mijnactiviteiten.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina