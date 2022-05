Leger en politie intensiveren samenwerking

08/05/2022 22:58

Waarnemend legerbevelhebber Werner Kioe-A-Sen en zijn commandanten (r) bespraken het intensiveren van de samenwerking met waarnemend korpschef Ruben Kensen en zijn commissarissen.

Foto: Ministerie van Defensie



PARAMARIBO –

“Wij hebben allemaal een doel voor ogen: een veilig Suriname en een betrouwbare regionale en internationale partner zijn in de strijd tegen georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit.” Om deze reden heeft waarnemend legerbevelhebber Werner Kioe A Sen de samenwerking met het Korps Politie Suriname verbreed.

Een van de bijzondere taken van het Nstionaal Leger is het

verlenen van bijstand aan de politie bij handhaving van de

nationale veiligheid of de openbare orde indien dat nodig wordt

geacht door het gezag. Tussen de twee gewapende machten is er al

decennia lang een “goede samenwerking”.

Dat werd gedemonstreerd tijdens onder meer de operatie Veilig

Suriname en bij Covid-19-controles, waarbij het leger ondersteunde

met personeel. Ook worden militaire faciliteiten, zoals het

opleidingscentrum in de Ayoko-kazerne te Zanderij, ter beschikking

gesteld wanneer de politie daartoe een beroep doet.

Tijdens de meeting eerder in de week hebben leger en politie

afgesproken om regelmatig topoverleg te hebben, om gezamenlijke

sport- en ontspanningsactiviteiten te ontplooien, maar ook om

expertise uit te wisselen en de speciale diensten zoals het Korps

Speciale Troepen, Arrestatieteam en Regio Bijstandsteam vaker

gezamenlijk te laten trainen.

Namens het leger zaten behalve de waarnemend bevelhebber aan de

commandanten Marven van Huisduinen (luchtmacht), Ashokkoemar Jagdew

(landmacht), Franklin Blokland (marine) en Petrus Wasimin

(Militaire Politie). Het KPS werd vertegenwoordigd door waarnemend

korpschef Ruben Kensen en de commissarissen Stanley Changoer, Bryan

Isaacs en Rishi Akkal.







