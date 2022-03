Lege ATM’s vooral door meer cashgebruik

14/03/2022 05:57

-

Valerie Fris

Cashpnt

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

“We gebruiken gewoon meer cashgeld dan voorheen. Er kan maar een bepaalde hoeveelheid bankbiljetten in een ATM. Het aantal geldbakken in de pinautomaat is dezelfde als vijf jaar geleden en als iedereen meteen SRD 3.000 wil pinnen gaat dat heel snel.” Deze verklaring geeft Kenneth Hendrison, directeur van Banking Network Suriname (Bnets), op de perikelen eind februari waarbij pinautomaten die ‘s morgens waren aangevuld dezelfde dag weer ‘leeg’ waren.

Hij stelt dat er wel een verschil is omdat Cashpnts (de rode

machines) onder beheer van Bnets vallen, maar de andere ATM’s, die

nog niet zijn overgenomen, door de banken zelf worden onderhouden.

“Hoe meer geld mensen willen opnemen, hoe meer dat kost om de

automaten te onderhouden”, vertelt hij.

Limiet

Dat de opnamelimiet van sommige ATM’s per keer slechts SRD 1.000

is, waardoor clienten daardoor twee- of driemaal de kosten van SRD

5 moeten betalen per opname, ligt ook aan het systeem. “Maar de

kosten die worden betaald zijn een afspraak tussen de bank en de

rekeninghouder”, verschoont de Bnets-directeur zich. Wel wordt

nagegaan hoe rekeninghouders in een keer meer geld kunnen opnemen

bij de Cashpnts die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Het bedrijf heeft een stappenplan om binnen twee jaar 150 ATM’s

over te nemen. Deze maand is begonnen met de eerste tien, waaronder

die van de Zonnebloemstraat, Leiding, Magentakanaal en de dokter

Sophie Redmondstraat. Het proces van overname verloopt niet altijd

soepel, beaamt Hendrison.

“De banken hebben op dit moment contracten lopen met huurders

waar de ATM’s staan, maar als ze nu veel meer eisen dan zijn wij

genoodzaakt de machines weg te halen en ergens anders te plaatsen.

Dus er komt veel bij kijken, maar gelukkig zijn wij op dit moment

op schema.” Bnets onderhandelt met Mastercard zodat de

dienstverlening kan worden uitgebreid en wordt voldaan aan de

internationale eisen.

Digitalisering

Hendrison geeft toe dat Suriname nog niet helemaal gereed is om

volledig digitaal te gaan. Volgens hem zijn er verschillende

oorzaken, waaronder de infrastructuur die nog niet in orde is en de

geografische toegankelijkheid van financiele diensten. “De overheid

heeft gelukkig wel een aanzet gegeven om uitkeringen zoveel

mogelijk digitaal te laten plaatsvinden en de banken zijn ook druk

bezig met digitalisering.”

In de volgende fase zal Bnets ook alle Point of Sale-apparaten

overnemen. Hendrison hoopt daarmee volgend jaar al te starten. “Ik

merk dat consumenten bewuster met hun pinpas lopen om daarmee

betalingen te verrichten, maar omdat het niet op alle plaatsen kan,

is men toch verplicht altijd ook contant geld bij zich te hebben.”

Hij pleit daarom voor een virtuele portemonnee die een ieder, ook

de tuin- en klusjesman, zou kunnen hebben zonder dat er daarvoor

een bankrekening nodig is.

Een veelgehoorde klacht is dat winkeliers ervan uitgaan dat een

Pos-apparaat aanschaffen duur is. “Dat is niet waar. Winkeliers

hoeven niet voor het apparaat te betalen, alleen een borgsom is

nodig. Jammer dat het besef er nog niet is bij de winkeliers wat de

meerwaarde van zo een apparaat is.” Hij zegt dat met het

verplichten van digitale betalingen van winkeliers aan

leveranciers, hopelijk verandering komt in de benadering om geen

Pos-apparaat te willen aanschaffen.







