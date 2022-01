Leerkrachten krijgen vervolgtraining formatief beoordelen

07/01/2022 18:00

Onderwijzeressen werkzaam in het binnenland volgen in het Surinaamse Pedagogisch Instituut vervolgtrainingen formatief beoordelen. Foto: CDS

PARAMARIBO – Leerkrachten die werken in het binnenland hebben vervolgtrainingen gevolgd in rekenen, taal, voortgangsschriften en -rapporten. De trainingen zijn verzorgd door de afdeling Curriculumontwikkeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in samenwerking met stichting Centrum voor Nascholing in Suriname. Het doel van deze training was de verdieping en reflectie op de nieuwe manier van formatief beoordelen.

Formatief beoordelen is een manier van toetsen, die gebruikt wordt als leer- en instructiemiddel. Door de afname van de formatieve toets krijgt de leerkracht helder inzicht op de mate van beheersing van de leerstofonderdelen door de leerlingen.

Het hoofd van de afdeling Curriculumontwikkeling Melisa Venetiaan, zegt positieve feedback te hebben gehad van de leerkrachten: “De leerkrachten zijn blij, dat het ministerie het domein ‘Meertaligheid’ (al sinds 2011) heeft meegenomen en dat leerlingen nu tijdens de les mogen antwoorden in hun moedertaal.”

De leerkrachten mogen het antwoord goedkeuren, alleen als ze daar meteen de Nederlandse vertaling aan vastkoppelen. Zo leert de leerling steeds in kleine praktische situaties de schooltaal te hanteren. De afdeling Curriculumontwikkeling bezoekt medio dit jaar de scholen in het binnenland om na te gaan hoe het formatief toetsen werkt. Tijdens de training kregen de leerkrachten feedback op hun eigen voortgangsschriften aan de hand van een checklist, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

