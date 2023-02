Le Racin’ sait terminer les sets

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Volley-ball. Championnat régional masculins. 12e journée

Nicolas Ichek (Racin’Beach) à l’attaque prenant le meilleur sur Thomas Lecocq (1) et Jonathan Bulin (4) • HENRY TROBOR

Bousculés par des Petit-Bourgeois plus que déterminés, les Saintannais ont tout de même réussi à s’imposer (0-3) à Petit-Bourg, dimanche soir. De bon augure dans la course aux playoffs.

Début de match tonitruant des visiteurs qui mènent

d’entrée 9-2, mais jusque là poreux, le bloc petit-bourgeois

congèle toutes les velléités du Racin’ et permet de revenir

sûrement mais doucement dans la partie. L’Arsenal revient à trois

points, avant de signer un 9-2 qui lui ouvre les portes du premier

set. Mais comme en début de match, les locaux s’illustrent par

leurs fautes directes. Les deux formations sont à égalité (23-23)

et suite à deux nouveaux cadeaux, un en attaque, l’autre en

défense, l’Arsenal s’incline 23 – 25. Pourtant les hommes de Tony

Feuillard ont du potentiel et ils tiennent à le montrer, ils

dominent le début de cette deuxième manche et se montrent

particulièrement efficaces. Une défense retrouvée, des attaques qui

font mouche, l’Arsenal semble avoir trouvé…