Le Plaisir sans ivresse : une cave à vin sans alcool

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

BP

Un espace lounge sera bientôt mis à disposition lors d’afterworks ou de soirées sans alcool.

• BP

À Jarry, deux cavistes ont trouvé un créneau original : la vente de boissons sans alcool, destinées à des adultes soucieux de réduire leur consommation d’alcool.

« On pourrait y croire ! ». Patricia peine à faire son choix. Pour sa soirée entre amis, elle hésite entre Sangria et vin blanc sans alcool. Et c’est finalement avec les deux bouteilles qu’elle partira. Venue de Saint-Claude à Plaisir sans ivresse, la première cave à vin guadeloupéenne 100 % sans alcool, installée à Jarry, Patricia n’est pas déçue par ce vin qui lui rappelle le goût d’un Sauvignon.

« Je ne vais pas en abuser parce que je n’ai pas encore mangé », s’amuse Patricia. Pourtant, dans cette cave, aucune bouteille ne dépasse 0,5 degré d’alcool.

Comme elle, de nombreux clients de cette boutique, qui propose plus d’une centaine de boissons non alcoolisées, souhaitent réduire leur consommation d’alcool ou avoir une alternative plus « festive » aux boissons sans alcool traditionnelles.

√ Découvrez le concept ce jeudi 16 février dans France-Antilles.