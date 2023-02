« Le carnaval à Foyal, c’est le carnaval de la Martinique ! »

The content originally appeared on: News Americas Now

Didier Laguerre, maire de Fort-de-France : « Le carnaval est un grand moment de tradition et de patrimoine ». • PHOTO CLO.M.

Après deux années sans carnaval, la ville de Fort-de-France attend, pour les jours gras, plus de 245 000 visiteurs sur 4 jours. Pendant que les carnavaliers feront la fête, les services de sécurité veilleront à ce que tout se passe au mieux.

Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, était

ravi, ce jeudi de relancer le carnaval « qui nous a bien

manqué ! » Il insistait : « Nous n’avons pas eu d’édition

durant deux années pour des raisons sanitaires, et pourtant, il

faut bien avouer que c’est un rendez-vous culturel majeur dans

notre calendrier. »

Fort-de-France sera donc une fois de plus au cœur

du carnaval de la Martinique, même si les communes retiennent de

plus en plus les carnavaliers à domicile. On a même l’exemple de la

parade du Sud – cette année au Vauclin – programmée le Lundi

gras et qui capte la grande majorité des carnavaliers de l’île, la

ville capitale se faisant, ce jour-là, beaucoup moins attractive.

Autre grand rendez-vous : la Friday Night du Lamentin, la veille du

Samedi gras. Les communes se partagent désormais le gâteau…

Des rendez-vous douvan kannaval depuis

janvier

D’autres communes et communautés d’agglomération

ont proposé, quant à elles, des parades douvan kannaval pour lancer

le carnaval. Et ça plait ! Les parades du Nord, du Sud et du Centre

ont eu un franc succès et des visiteurs en très grand nombre depuis

le début du mois de janvier. D’ailleurs, le carnaval foyalais a lui

aussi désormais ses rendez-vous douvan kannaval ! Des

manifestations qui sont devenues incontournables au fil des ans…

comme la parade nocturne de la Bet a fé qui fêtait cette année ses

20 ans. Les responsables de la ville ont avoué que les carnavaliers

y avaient été beaucoup plus nombreux que prévu… explosant le

chiffre record de la fréquentation.

Privé(e)s de carnaval durant deux années, personne

ne semble bouder l’édition 2023. Bien au contraire, les amateurs

l’attendaient avec impatience. Devant cet engouement populaire, le

service de sécurité…