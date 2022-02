‘Laten we alvast de bal laten rollen’

23/02/2022 06:01

Marinio Balsemhof

Archiefbeeld van Broki-Inter Moengotapoe. Na bijna twee jaar wordt er vanaf vrijdag weer in competitieverband gevoetbald.

PARAMARIBO –

Opluchting en blijdschap alom dat vanaf vrijdag weer (in competitieverband) zal worden gevoetbald. Winston Morman, voorzitter van de Vereniging van Voetbaloefenmeesters in Suriname, noch zijn collega Desney Romeo van de Vereniging van Sportjournalisten had bijna twee jaar geleden kunnen vermoeden dat er zo een lange voetballoze periode zou zijn. En met hen beslist veel andere sportliefhebbers.

“Ik ben heel blij dat wij weer georganiseerd kunnen voetballen”,

zegt Morman namens de vereniging en wijst erop dat voetbal de

grootste sport in Suriname is. Het is dan ook niet vreemd dat

smachtend wordt uitgekeken naar het hervatten van de competitie.

Gestart wordt met senioren en Morman hoopt dat ook de

jeugdcompetities spoedig hervat worden.

Romeo benadrukt dat zeker niemand had verwacht dat de

sportwereld in het algemeen zo lang gebukt zou gaan onder deze

lange inactieve periode. De pandemie heeft zonder meer alles,

inclusief de sportwereld, op zijn kop gezet. “En je kan de

opluchting horen bij de voetbaltrainers wanneer je met hen praat

over de herstart van de competitie. Maar ook de spelers staan te

popelen om weer te voetballen”, zegt Romeo.

Morman stelt dat de grootste uitdaging nu is om de achterstand

in Suriname en de regio in te lopen. Als voetbalcoach is hij zich

ervan bewust dat het niet snel zal gebeuren, maar hij wijst erop

dat het langzaamaan en met goede plannen wel kan. “We zijn achter

geraakt, dus zullen wij opnieuw moeten beginnen. Er moet met een

goed periodiseringsplan worden getracht alvast het oude niveau te

halen om daarna te proberen om hogerop te komen. Daarin zal

de SVB een belangrijke rol moeten vervullen. De bond zal nauw

moeten samenwerken met de voetbaldeskundigen aan het verbeteren van

het niveau, vooral bij de jeugd.”

Informatiestroom

Romeo: “We kunnen weer gaan praten, schrijven en laten zien waar

supporters naar snakken: nieuws over de verrichtingen van hun

teams. De periode van slechts interviews doen is eindelijk achter

de rug, en we kunnen weer aan de slag in de stadions.” Een van de

dingen die de inactieve periode in ieder geval heeft aangetoond is

hoe belangrijk sport is en dat het leven er zonder bijzonder saai

is. Hij stelt dat na de herstart de tijd zal uitwijzen hoe groot de

schade van de lange stop is en hoe lang het zal duren alvorens

ploegen weer op normaal niveau zullen zijn.

Morman denkt dat de SVB er alles aan doet om een goed verloop

van de competitie te realiseren, dus met zo min mogelijk oponthoud.

“Dus dat er minder clubs zich hebben ingeschreven vind ik jammer,

omdat er dan minder wedstrijden gespeeld zullen worden. Maar laten

wij alvast de bal laten rollen en te zijner tijd zullen er wel meer

clubs zich inschrijven. Hopelijk hebben wij het volgend seizoen

meer wedstrijden en hopelijk ook een beter niveau.”







