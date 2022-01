Late uitbetaling subsidie blijft blok aan been NVB

26/01/2022 16:03 – Gilliamo Orban

NVB-directeur Fariyal Renfrum heeft begrip voor de situatie van de bushouders, maar vraagt om nog meer geduld. Foto: CDS

PARAMARIBO – “Ik word zwart gemaakt dat ik mijn werk niet goed doe, maar het NVB is sterk afhankelijk van subsidie van de overheid. Ik kan zoveel beloven aan de bus- en boothouders, maar het ministerie van Financi?n en Planning moet het geld storten.” Directeur Fariyal Renfurm van het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) staat machteloos en kan niet anders dan wachten totdat de subsidie is gestort om vervoerders te betalen. De late overmaking blijft een blok aan het been van haar onderneming.

De directeur is ervan op de hoogte dat de regering subsidies wil afbouwen, maar wanneer dat bij het NVB zal gebeuren, is nog niet gezegd. “Er worden bij dit bedrijf modellen uitgewerkt om subject subsidie in te voeren voor onder meer studenten en seniorenburgers, maar vanwege Covid-19-besmettingen onder het personeel moeten we telkens het werk staken”, vertelt ze. Om te besparen zal het bedrijf onder meer nagaan of er trajecten zijn waar er geen behoefte is aan staatsvervoer om die te stoppen.

Renfurm benadrukt dat subsidie van het openbaar vervoer niet zonder meer kan worden be?indigd, omdat anders vooral sociaal zwakke mensen, die afhankelijk zijn van staatsvervoer, zullen worden getroffen. “Als de regering de subsidie nu wil stoppen, moeten we bij elkaar komen hoe we het NVB verder zullen runnen. Maar je kan niet plotseling stoppen, anders zullen passagiers veel meer moeten betalen.” De kostenpost voor de ongeveer tweehonderd boot- en bushouders en personeel is maandelijks ongeveer SRD 4 miljoen.

De NVB-topvrouw weet dat de overheid geldproblemen heeft en daarom niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, zoals diverse subsidies. “Ik vraag de bus- en boothouders hiervoor begrip, maar ik weet dat ze het geld ook hard nodig hebben om hun onderneming te financieren”, zegt de directeur.

Ondanks het klagen van bus-en boothouders over late betaling, heeft ze niet gemerkt dat vervoerders definitief zijn gestopt met werken. Wel voeren enkele prikacties, waardoor burgers, die zijn aangewezen op openbaar vervoer, worden getroffen. Renfurm hoopt daarom dat de situatie snel wordt genormaliseerd.

Ze verzekert dat het NVB en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme er alles aan doen om de achterstallige betaling in orde te maken, maar financieel-administratieve zaken nemen tijd in beslag. In december 2021 is de rekening van oktober betaald en intussen is de vergoeding van november overgemaakt. De lopende aanvraag van subsidie over de reguliere diensten over december 2021 en de Covid-19-compensatie van november 2020 tot en met mei 2021 zijn in afrondende fase bij het ministerie van Financi?n en Planning.

Renfurm stelt dat in de afgelopen maanden “keihard” is gewerkt met de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) om gezamenlijk een huurtarief per dag vast te stellen, dat kostendekkend is voor de bushouders. Overeengekomen is dat deze terugwerkend per 1 september 2021 zal ingaan.

Iwan Woon, ondervoorzitter van de OBS, zegt dat de verhoging die per 1 september is ingegaan, nog niet is betaald. “Ik heb begrepen dat het extra geld niet was opgenomen in de begroting van het afgelopen jaar. We krijgen wel 60 procent extra en dat is vooruitlopend op de overeengekomen verhoging.” Hij heeft niet de indruk dat de regering de sector niet meer wil subsidi?ren. “Je hoort soms dingen, maar die zijn slechts geruchten.” Volgens cijfers van de OBS maken maandelijks driehonderdduizend burgers gebruik van het staatsvervoer.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina