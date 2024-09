Laptop ta obligatorio pa tur alumno y tin mas di 40 mucha cu no tin’e

This content originally appeared on Diario Online

Director di EPB Oranjestad Erwin Lopez:

*Ta pidi mayornan pa acerca scol

*Via fondo social por haya un laptop na un prijs accesibel

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu DIARIO, e director di EPB-Oranjestad, señor Erwin Lopez, a reitera cu laptop ta obligatorio aworaki na EPB.

Esey ta nifica cu si e alumno no tin un laptop, basicamente e no por haya les, e no por traha les tampoco, e no por lesa nada. “Nos a bin constata si, cu tin varios mucha, nos ta papiando di riba 40 mucha cu ta bin EPB Oranjestad, cu no tin laptop.

“Nos tin un programa cu nos a logra hinca den otro, cu nos por yuda nan cu laptop na un prijs hopi decente, pero por fabor, nos ta pidi mayornan pa acerca scol. Nos a manda bisa nan caba pa acerca scol; no tin berguenza, si no por cumpra un laptop nobo nobo acerca scol y nos por yuda boso na un prijs hopi faborable pa haya un laptop. E ta segunda mano si, pero e ta den hopi bon condicion”, cabesante señor Lopez a señala.

El a agrega cu nan tin tambe nan Social Fonds di scol, cu si abo no tin placa pa paga scolgeld of pa paga laptop, bo por acerca e fonds aki, y si bo cualifica pa e ayudo bo por haya un laptop hopi mas barata of por nada. E mayor tin cu haci e solicitud.

“E compra di e laptop e mucha mes por bon cumpre pero pa e asistencia social e mayor mes tin cu bin, pasobra nan ta hacie cierto preguntanan tocante su situacion”, señor Erwin Lopez a subraya.

El a indica cu e Fondo Social aki casi tur docente ta miembro, un tur luna ta retene un parti di nan salario cu ta bay eyden, y esey ta specialmente pa yuda e alumnonan. Y tambe nan tin sponsorshipnan di afo, cu tambe ta duna cen tur aña pasobra e demanda ta mas grandi cu e docentenan por hacie nan mes.

Si acaso tin companianan cu tin laptop cu no ta haci uzo di nan, por regala e muchanan di scol.

“Acerca scol, y semper nos ta hacie si, via e Social Fonds, pasobra nan ta beheer’e esey, anto e ta bay via e fondo ey. E ta un organizacion legal, y bo ta haya un carta di e organizacion cu bo a haci donacion di e computer of e suma cu bo kier don’e”, Lopez a splica.

El a menciona cu na scol tin mas cu cien mucha pa aña cu tin sea no por paga scolgeld, y cu aworaki laptop a bin como un problema extra. “Pero nan cumpli si, mi ta hopi contento. E mayornan ta haci hopi esfuerzo pa cumpli cu scol. Nos ta duna nan un aña pa cumpli. Nos tin muchanan cu ta na cas ainda y si ta pa problema financiero, por fabor mayor bin scol haci un areglo di pago. Bo tin un aña pa pagu’e pero basta e yiu bin scol. Pa nos ta hopi importante pa e bin scol”, señor Erwin Lopez, director di EPB Oranjestad, a enfatiza.