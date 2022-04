Landbouwfederatie tegen voortrekken Guyanese vissers

24/04/2022 00:00

-

Van onze redactie



Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Op grond van artikel 8 van het herziene verdrag van Chaguaramas, het zogenoemde Caricomverdrag, kunnen vissers van Guyana geen voorkeursbehandeling krijgen van Suriname. Toch oefent de regering van Guyana druk uit op de Surinaamse regering om deze regels te omzeilen, zodat Guyanese vissers door Paramaribo kunnen worden geaccommodeerd. Tot die conlusie komt de Federatie van Surinaamse Agrariers (FSA), die een “voorkeursbehandeling en eenzijdige bevoordeling voor Guyana” misplaatst vindt.

De organisatie is daarom solidair met haar leden, vissers in

Suriname. FSA zegt kennis te hebben genomen van door de Guyanese

regering verspreide vermeende toezeggingen van Suriname aan Guyana

tijdens een werkbezoek van president Santokhi in augustus vorig

jaar. Georgetown heeft beweerd dat is gesproken om manieren te

vinden zodat Guyanese vissers vergunning kunnen krijgen om in

Suriname te mogen vissen.

Santokhi heeft in augustus 2021, aldus de FSA, zelf aangegeven

dat er naar schatting circa 150 illegale vissersvaartuigen actief

zouden zijn in Surinaamse maritieme zones. Hij heeft te kennen

gegeven dat waar het Guyanese vissersvaartuigen betreft, de beste

manier om met illegaliteit en tussenpersonen af te rekenen zou

zijn, het rechtstreeks toekennen van vergunningen. In april 2022

heeft de president de indruk gewekt alsof er in dit kader al

vergunningen worden of zijn verstrekt.

Zeevisserijwet

De federatie zegt verder dat de visserijsector al in augustus

2021 de inhoud van de overeenkomsten met Guyana schriftelijk bij de

staat te hebben opgevraagd. “De inhoud is nooit aan de

brancheorganisaties of aan het publiek kenbaar gemaakt hetgeen in

strijd is met artikel 103 van de Grondwet van Suriname”, stelt de

FSA. Opgemerkt wordt dat de Zeevisserijwet toestaat dat vreemde

vaartuigen, die bereid zijn zich te doen keuren en te houden aan de

voorwaarden, zich voor registratie aanbieden in Suriname.

Onder de voorwaarden vallen maximale visdagen, voorgeschreven

vangstsoorten, voorgeschreven vaartuig- en netomvangen, aanlanding

en keuring van vangst in Suriname en zich eveneens aanbieden voor

registratie in Suriname. “Vaartuigen uit meerdere landen, ook uit

de regio, maken van deze mogelijkheid keurig gebruik en werken

structureel samen met legitieme Surinaamse ondernemingen”, aldus de

FSA.

Echter, dit is volgens haar niet wat de Guyanese regering en de

Guyanese visserij voor ogen schijnen te hebben. Anders was

diplomatieke druk niet het middel geweest om de Surinaamse regering

tot afwijkende toezeggingen en handelingen te willen dwingen. De

regering van Guyana beoogt, in strijd met artikel 8 van het

Caricomverdrag, een afwijkende behandeling voor zijn vissers dan

voor de andere Caricom-lidstaten.

Zij verwacht dat de Surinaamse regering hier actief in

faciliteert en de eigen wetgeving desnoods terzijde schuift. De

regels over quota en duurzaamheid schijnen zij als onnodige

restrictie te ervaren. De FSA is van mening dat het tegengaan van

illegaliteit zal omvatten: het versterken van controles, handhaving

en samenwerking op geldende wet- en regelgeving.

Gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel op zowel Surinaams als Caribisch niveau

dient te worden gewaarborgd. Dit met als doel de visgronden en

biomassa, die met beleid generaties in de Surinaamse visserij en

agrarische ondernemers van werkgelegenheid voorzien, duurzaam te

beschermen. Samenwerking gericht op kortetermijninkomsten, gunsten

of voordelen, waarvan niet duidelijk is welke deze zouden moeten

zijn voor Suriname, de Surinaamse regering of individuen, zal

volgens de FSA leiden tot een terugval van de Surinaamse visserij

naar het niveau van dat van de westelijke buren.

De agrarische sector heeft in Suriname door duurzame

publiek-private samenwerking, moeizaam betere economische kansen

weten te onderscheiden, die select, met gepland beleid en door

middel van regels, zelfs openstaan voor Caribische partners. De FSA

roept de Surinaamse actoren, waaronder de overheid, op het accent

van samenwerking te leggen op naleving van bestaande regels en het

tegengaan van illegaliteit door handhaving van die regels en niet

door aanpassing of selectieve toepassing daarvan.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina