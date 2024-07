Lamentablemente tin mayor mes cu ta duna vaping pa nan yiunan maske nan ta conciente di e peligro

The content originally appeared on: Diario

Rullienne Arends, Trahador Preventivo di FADA:

ORANJESTAD (AAN): Rulienne Arends, Trahador Preventivo di Fundacion Anti Droga Aruba (FADA), Rullienne Arends, a declara den entrevista cu DIARIO, cu e tabata presente ora nan a saca tur informacion di e rapport di STEPS, di berdad no ta algo cu a shock esnan di FADA.

“E ta algo cu nos ta mira ta pasando pa hopi aña, no solamente e parti di alcohol, pero lamentablemente ‘vaping’, cu ta algo cu nos ta bati e bell constantemente di e preocupacion, di ora cu nos a cuminza scucha e prome casonan caba”, Rullienne Arends a indica.

Arends a subraya cu lamentablemente edadnan ta keda baha. Muchanan di siete aña ta wordo gara den cas cu diferente aparato (vaping) caba y esaki ta casonan cu FADA ta hayando awo!

“Mi tin di bisa atrobe cu cifranan pa nos no ta algo cu nos no tabata sa, ta algo cu nos a premira cu lo bay pasa tambe, y pa e motibo ey mes prome cu e cifranan di STEPS a bin dilanti, ya caba nos tin diferente campaña cu a start, diferente programa, cambio den charlanan, y preparacion pa un campaña hopi grandi pa loke ta vaping, e aña aki ainda.

“E bon aworaki ta cu henter comunidad por wak. No ta djis cu FADA ta bisa algo, cu no tabata asina, pero awo hopi hende por wak cu hopi preocupacion y con hopi erg, e situacion ta”, Rulliene Arends a subraya.

Rullienne a señala cu dia di e presentacion di STEPS, e tabata tin un pregunta di con no tabata tin datonan di personanan bao di 18 aña.

“Un cos cu nos por bisa ta cu riba 18 e situacion ta asina preocupante, anto bao di 18 e ta mescos of peor. Mi a menciona cu edad mas hoben cu FADA conoce ta 7 aña cu uso di vaping. Scol basico caba. Di klas 2de cu 3de eigenlijk ta experimenta cu vaping, y djey e casonan ta keda bira peor.

“Nos trahado social ya caba pa e mitad di e aña aki, a ricibi masha hoben caba cu uso di vaping, cu ta hayando e programa di motivacion. Nos ta wak cu hopi hoben ainda no ta wak e peligro cu vaping ta bin cu ne, pasobra nan ta wak cu e ta mustra algo bon, cu e ta bunita, ta hole dushi, “e ta un fruta anto no ta haci daño”, y nos ta wak cu e charlanan di FADA, na momento cu nos ta duna informacion, hopi hoben ta haya un shock. Lamentablemente, tin un grupito cu ta gewoon bisa bo cu ‘ta ok. Mi sa di e daño cu e por causa, pero mi ta gust’e, mi mag for di mi mayor, mi mayor mes a duna mi’. Anto, eynan caba mucho validez e informacion di FADA no lo tin balor mas!” Rullienne a comparti cu DIARIO.