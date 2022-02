Lamentabel caso di homber cu a tira mata Shayuri Petronia trata pa un parti den Corte

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta te den oranan di mainta,

Hues di Corte den Promer Instancia a dedica na un caso grandi cu Ministerio Publico a cuminsa contra e hombernan Zuriel Celaire y Izak Principaal.

Tin un serie di acusacionnan contra e duo aki. Den e articulo aki ta concentra riba e caso mas serio cu ta cu Izak a tira mata Shayuri Petronia riba 4 Juni 2021. Den sala di Corte tabata presente e famia di e victima mientras cu den un otro sala tambe tabatin mas miembronan di famia. Por a mira cu miembronan di KIA y K9 tambe tabata presente na Corte pa duna vigilancia estricto.

TIRA MATA

Hues a interoga tanto Zuriel Celaire como Izak Principaal y despues a confronta nan cu e raport di Polis y nan propio declaracionnan.

Ta asina cu dia 4 Juni 2021, asistencia di Polis a wordo pidi na Flamboyanstraat 4, pa un caso di tira mata. Polis a mira e victima Shayuri Petronia drumi den plas di sanger. Investigacion a mustra cu el a sufri un tiro den cabez. A listra den cas, cu ta caminda Izak ta biba y a haya un caha di un pistool Glock, un caha cu por carga 50 bala.

ARMA TABATA SCONDI

Polis a investiga cellular di Shayuri y a haya 3 potret di Izak cu e Glock den man y boter bebida para dilanti di e cas. Hues a remarca cu den e cellular di Shayuri no a haya ningun snapchat manera tanto Zuriel como Izak ta bisa cu Shayuri a haci snapchat cu e arma y marihuana. Ta asina cu Zuriel a bay sconde e Glock pero despues Polis a bin haya esaki scondi den un cushinchi cu 2 peña. Un peña tabata bashi pero e otro peña tabatin 16 bala.

BEBEMENTO Y DROGA A CABA DEN TRAGEDIA

Durante tratamento di e caso ta sali na cla cu Zuriel y Izak tabata trip. Na dado momento na a bay na cas di Izak caminda despues di un rato Shayuri a yega serca nan. Ta asina cu Sharyuri lo ta biba hopi serca. Shayuri lo a bay trip cu un amigo J.

Zuriel y Izak a bolbe sali y ora nan a bolbe cas di Izak nan a haya Shayuri tabata den auto cu su amigo para dilanti cas di Shayuri y nan a baha bin na cas di Izak.

Pafor nan tabata bebe y huma marihuama. Segun Zuriel e no ta bebe ni droga. El a bisa Hues cu e ta corda bon bon kico a pasa.

Na dado momento J. a bisa cu e ta bay. Despues Zuriel, Shayuri y Izak a bay paden di cas di Izak. Zuriel a bisa Hues cu Shayuri y Izak tabata lora un marihuana na un mesa. Riba e mesa tabata e Glock di Izak.

Na dado momento Shayuri lo a coy e arma y tabata haci snapchat cu esaki y marihuana den man. Zuriel a bisa Izak pa kita e arma. Promer cu Izak a reacciona, Shayuri a pone e arma riba mesa.

Un rato despues Izak a coy e arma y segun Zuriel, e peña a cay. E ora Izak a bay hala parti di e arma patras pa mira si tin bala den e loop. E tabatin su dede riba e gay. E momento ey e lo a perde balans riba e stoel cu tabatin un pia kibra. Door di e tilt aki, un tiro a sali y alcanza Shayuri cu ta sinta na otro banda di e mes den cabez.

TIRA INTENCIONAL OF ACCIDENTE?

Fiscal a haci Izak un serie di pregunta. El a mustra cu tin hende a scucha discusion cu Shayuri y Izak. Shayuri a bisa cu tabatin discusion y Izak a bisa cu lo tir’e. Izak a bisa Hues cu Shayuri sa discuti cun’e cu mester limpia e cura of cu e mester bay traha pero nada di cu el a bisa di lo tira den cabez.

Fiscal a bisa cu tin declaracion di Izak cu Shayuri lo tabata di ambos banda o sea cu Shayuri lo ta anda cu e enemigonan di Izak. Izak a bisa cu por ta Shayuri tabata haci algo malo. El a bisa cu Shayuri tabata actua straño pero no manera Fiscal ta bisa.

Segun Izak, Shayuri tabata bin cu hendenan dilanti cas siendo cu e sa cu Izak no ta bon cu nan. Izak a bisa cu Shayuri a actua straño dia di e incidente door cu el a mira Shayuri massage un hende siendo cu normal Shayuri no ta haci esey. E ora ey Izak a bisa cu e ta bay paden. Fiscal a bisa cu Zuriel tambe a bisa cu e tin sospecho cu Shayuri lo ta reda nan. Zuriel a bisa Hues cu ta despues cu e ta sera den KIA el a bin tende cosnan entre otro cu lo tabatin plan pa tir’e y Izak pero cos no a bay bon y cu Shayuri lo ta un set up den esaki.

CASO POSPONI

Ta asina cu for di principio Fiscal a manda pidi Hues pa pospone e caso pasobra e kier pa psychiater evalua Izak. Esaki a base di e raport di psicologo cu a haya riba Izak. Hues a bisa cu e lo trata e caso kico a pasa y despues ta pospone esaki. E kier pa tin e raport di psychiater pa despues por sigui cu e tratamento. A palabra cu 3 Juni 2022 lo sigui cu e caso.