L’Aiglon et le Club Franciscain en “majô”

Football. Régional 1 – Groupes a et b – mise à jour

Le duel entre l’Aiglon et le CS Case-Pilote pour la 3e et dernière place du groupe A, a viré à l’avantage des Lamentiois. • FB.

Le onze lamentinois et son homologue franciscain ont décroché leur billet pour les play-offs, et rejoignent ainsi le Club Colonial, le Golden Lion et l’US Diamantinoise. La dernière place se jouera entre la Samaritaine et le RC Saint-Joseph et peut-être, indirectement, l’Assaut. A noter la première victoire du CO Trénelle, la seule en 14 journées.

Groupe A Les Joséphins ont trouvé le chemin des filets par

Michalet dont la frappe trompait Maingé (60e, 0-1). L’US

Diamantinoise égalisait par Baker d’une tête sur un corner qui a

fait mouche (80e, 1-1). L’attaquant sudiste récidivait, en marquant

cette fois d’un lob (83e, 2-1). Ce doublé permet à Baker, de

rejoindre en tête du classement des buteurs, le Goldéniste Bilon

(13 buts). En fin de partie, Boriel est bousculé dans la surface et

le penalty accordé est réussi par Lamasine (90e+2, 2-2). Thierry Sardo, l’entraîneur joséphin, espérait

mieux : ” Je pense qu’on aurait dû gagner car on avait les

meilleures occasions. Mais vu le contexte du match, être menés en

fin de match et égaliser dans les dernières secondes, on ne va pas

se plaindre. Ma satisfaction c’est au niveau de certains joueurs

qui n’avaient pas beaucoup de temps de jeu et qui ont, répondu

présents. “ Face à l’Aiglon, une victoire était impérative

pour le CS Case-Pilote. Les deux équipes étant concernées par une

qualification pour les play-offs. Dans son antre, l’Aiglon a ouvert la marque par

Montabord. Il a driblé Chauvet, avant de marquer dans le but vide

(1-0, 31e). Un malheur n’arrivant jamais seul, les Pilotins Othon

(61e) et Bérénice (83e) sont exclus, chacun après deux cartons

jaunes. Malgré…

