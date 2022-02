Lage vaccinatiegraad regio baart zorgen – DWTonline.com

24/02/2022 08:08

Een burger wordt ingeent tijdens de vaccinatiedag te Wintiwai.

Foto: Irvin Ngariman



PARAMARIBO –

De lage vaccinatiegraad in de meeste Caribische landen moet dringend worden aangepakt om de verspreiding van Covid-19 een halt toe te roepen en de meest kwetsbaren – de gezondheidswerkers en seniorenburgers – te beschermen. Die waarschuwing uitte Carissa F. Etienne, directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho), woensdag tijdens haar wekelijkse persontmoeting.

Van de dertien landen en gebieden in de Amerika’s die een

vaccinatiegraad van 40 procent – de target van de

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2021 – nog niet hebben

gehaald, zijn tien in het Caribisch Gebied. Volgens het dashboard

op de Covid-19-vaccinatiewebsite (

https://laatjevaccineren.sr/) is 39,08 procent van de totale

bevolking in Suriname gevaccineerd.

Terughoudendheid om in te enten, een gebrek aan vaccinatiepunten

in afgelegen gebieden, onvoldoende personeel en beperkte

opslagmogelijkheden zijn nog steeds enorge obstakels om te

vaccineren in het Caribisch Gebied. “Maar we hebben nu de middelen

om het tij te keren”, zei Etienne. Met zevenhonderd miljoen

gevaccineerden in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied is er nu

volgens haar harde data om aan te tonen dat de vaccins veilig en

effectief zijn tegen Covid-19.

Gezondheidswerkers

De aandacht zal nu vooral moeten worden gericht op de noden van

hen die kwetsbaar blijven. In sommige landen betekent het dat

gezondheidswerkers worden voorzien van de informatie die ze nodig

hebben om zich in te laten enten, inclusief de potentiele

bijwerkingen en hoe lang de voordelen van het vaccin duren. “Dit

zijn legitieme vragen die moeten worden beantwoord, zodat we onze

gezondheidswerkers en anderen beter kunnen beschermen.”

In andere landen werkt de Paho samen met overheden om ervoor te

zorgen dat vaccinatiepunten dichter bij de mensen komen die de hulp

het hardst nodig hebben. Ook wordt erop toegezien dat de

openingstijden gelegen zijn voor zij die werken. De directeur

dringt er bij de landen ook op aan om te werken met vertrouwde

stemmen en gemeenschapsleiders om ruimte te creeren voor dialoog om

zorgen rond vaccinatie bespreekbaar te maken.

Oplossing

Een recent onderzoek van de Paho, Unicef en USAID toont aan dat

51 procent van de mensen in de oostelijke Caribische (ei)landen die

twijfelen over inenting ervoor openstaan om van gedachten te

veranderen nadat ze meer wetenschappelijk en medisch bewijs zagen

over vaccinatie. “Overleg, vertrouwen en outreach zijn de middelen

waarop we moeten bogen om meer prikjes te zetten en uiteindelijk

levens te redden”, aldus Etienne.

De Paho-directeur deed ook een speciale oproep. “Als een arts

uit het Caribisch Gebied die haar leven heeft gegeven aan de

gezondheidszorg kan ik zeggen dat de beste beslissing die je

momenteel kan maken voor jouw gezondheid is om je in te enten tegen

Covid-19. De pandemie is nog niet voorbij en nieuwe varianten

kunnen elk moment de kop opsteken. We hebben de kracht als

gemeenschappen om deze barrieres te overbruggen en de tol van dit

virus op onze mensen te verminderen.”

Data

In vergelijking met een week terug zijn nieuwe cases in de regio

met 28 procent afgenomen tot 2,2 miljoen. Ook het dodental is voor

het eerst sinds de start van de omicrongolf teruggevallen met

29.000, een drop van 9 procent. Overall zijn de cases in

Noord-Amerika met een derde afgenomen. Hoewel het sterftecijfer in

de Verenigde Staten ook terugviel, behoren de aantallen nog steeds

tot de hoogste tijdens de pandemie.

Met uitzondering van Honduras waren er 17 procent minder doden

in Centraal-Amerika, hoewel Nicaragua een stijging kende in nieuwe

besmettingen. In Zuid-Amerika liepen de doden met 13 procent terug,

weliswaar met pieken in bepaalde gebieden, waaronder Chili. In het

Caribisch Gebied was er een afname van 44 procent in nieuwe

infecties, maar toch meldden acht landen en gebieden een toename

van doden.







