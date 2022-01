Laga e vacunathon pa mucha den edad di 5-11 ta un exito y mayornan no bay tras di cuestionamento robes

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) — Tin ciudadanonan cu no por compronde con por tin hende cabesura ainda, cu ta uza noticiero pa cuestiona e vacunathon pa mucha,

y ta pidi mayornan pa no vacuna nan yiunan, pa esnan den edad di 5 pa 11, no haya nan dosis 1 y 2 y pa esnan di 12-15 aña, cu tin e vacunanan caba, no laga nan ricibi e booster! Hasta na Merca, esfuerzonan ta wordo haci pa unidadnan mobile yega te porta di scol preparatorio y basico pa alumnonan wordo vacuna, y pa esnan cu bin na remarca pa e booster haya esaki.

Un ciudadano ta haya iresponsable cu e tipo di informacion cu na Aruba tin varios hende cu a muri despues di a haya e booster, pero e persona ta tira esaki na l’aira sin cu e por duna cifra y e fuente oficial cu, supuestamente, a dune e informacion.

No mester lubida cu tin diferente circunstancia pa cual hendenan vacuna tambe por haya covid-19 y un di nan ta si nan no ta cuida manera mester ta y acerca tin un malesa cronico. Pero informacion cientifico cu por haya for di noticieronan renombra den exterior, incluso entrevistanan cu docternan specializa, ta mustra cu meymey di esnan vacuna esnan cu a fayece di covid-19 ta relativamente poco, y cu e booster si ta yuda frena e sintomanan y e personanan no ta bira grave, y tin mucho menos mortalidad. Lamentablemente, na Aruba tambe tin hopi hende vulnerable, cu e genionan di e informacion anti-vacuna por logra convence, y tambe ta conoci cu tin famianan cu ta lamenta cu un ser kerido, cu a fayece di covid-19 no a vacuna nunca, apesar di tabata di halto riesgo y cu a wordo aconseha pa nan docter di cas pa tuma e vacuna, pasobra el a bay tras di tur e cientificonan sin base, cu ta cana na Aruba dunando informacion robes, y kizas hasta di mala FE.