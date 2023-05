Ladron a drenta den Barber Shop y e tip-box a wordo haya te na Caya Bonaire

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Diaranzon mainta pa 7:25 am, unidad di Polis di San Nicolas a ser manda na un negoshi di barbero den Zeppenfeldtstraat a sufri kiebro.

Polis a yega y papia cu e ciudadano di inicial G. El a declara cu ora cu e tabata sinta pafo, el a mira cu e bentana banda pariba di e negoshi ta destrui. E unidad a bay controla y a mira cu enberdad e bentana di palo na e banda pariba ta kibra. Abao a mira un boter kibra y tambe un lighter benta na suela.

E momento ey Polis mes no por a drenta den e negoshi, ni via e bentana. For di pafo nan a check y paden nan no a mira ningun sospechoso tampoco.

E ciudadano G. a bisa cu e mes a yama e doño di e Barber Shop pa asina e ta na altura. El a palabra cu despues e lo yama Polis.

Box haya den Caya Bonaire: Tabata Diaranzon mainta pa 7:45 am, un unidad di Polis di San Nicolas a ser manda na un cas den Caya Bonaire, como cu hendenan aki a haya un obheto benta abao riba caminda publico.

Polis a yega y papia cu un ciudadano. El a bisa cu loke el a haya abao benta, a pone yama autoridad mesora. El a haya un obheto color preto abao riba caminda. Polis a bay check y a nota cu ta trata di un Brievenbus pa pone carta aden, color preto y ta di metal. Riba e Brievenbus aki tin un sticker poni cu e texto ‘Tip Box’. Polis a mira cu tin algun vingerprint riba e Brievenbus aki.

Polisnan a bisti nan handschoen y na un forma tactico a habri e Brievenbus aki. Den esaki a bin haya 1 Dollar.

E ciudadano a bisa Polis cu su cas tin Security Camera, y lo a graba tur cos y tambe kende a pone e box aki eybao. Polis a bise cu lo ta un bon idea pa e pone e imagen di video aki riba un USB Memory Stick y hibe na Recherche. Polis a confisca e box y a bay cune Warda di Polis.

Box a bin di e Barber Shop: Despues di esey banda di 9:00 am, Polis a ser manda na e Barber Shop como cu e comerciante di inicial D. a yega eynan. El a bisa cu Diamars anochi su trahadornan a cera e lugar pa 10:00 pm, y a bay lage intacto atras. Diaranzon mainta pa 8:25 am el a ser poni na altura cu ladron a drenta enegoshi.

Ora el a drenta e negoshi, el a bin constata cu ladron a drenta via e bentana kibra, y a bay cu algun boter di bebida, paña, Florin larga, y un TV di eyden.

Como cu e unidad di Polis ainda tin e Box den nan poder, nan a mustra e comerciante D. esaki, y el a reconoce e Brievenbus. E box ta di e Barber Shop y ta wordo usa pa ricibi “tips”.

Debi cu tin varios vingerprint den e negoshi, y tambe riba e box, a pone oficialnan forensico di BFTO na altura. Tambe a pone Recherche di Kiebro na Cas na altura. Ta spera cu e video graba den Caya Bonaire lo por yuda nan haya pista ta kende.