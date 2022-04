Laatste kaaimannen uit Paramaribo Zoo geroofd

10/04/2022 21:04

Arjen Stikvoort



Foto: FB Paramaribo Zoo



PARAMARIBO –

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn de laatste twee kaaimannen uit de Paramaribo Zoo waarschijnlijk doodgekapt en meegenomen. “Het gaat om twee kaaimannen die al langer dan veertien jaren in de Zoo waren. Ze zijn over de twee meter”, zegt hoofddierenverzorger Raoul Jethu.

Hij trof verse bloedsporen, open gesneden gaas, en een leeg

kaaimannenverblijf aan in de vroege zaterdagochtend. De twee man

van de beveiliging van de dierentuin hebben niks opgemerkt. Het

gebied waar de kaaimannen verbleven is donker. Vermoedelijk gaat

het om twee tot drie daders. “Want de dieren zijn groot en dat kan

je niet in je eentje”, merkt Jethu op.

Hij vermoedt dat de kaaimannen op hun kop zijn geslagen, omdat

dit de zwakke plek is van zo een reptiel. De dierentuin is in de

voorbijgaande jaren vaker het doelwit geweest van dierenroof. De

politie is een onderzoek gestart.







