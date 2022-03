‘La Vie-A Libi’ eerste grote solo expo

10/03/2022 16:04

Een van de werken van John Lie A Fo tijdens ‘La Vie-A Libi’, de eerste grote solo-expo in de Readytex Art Gallery.



John Lie A Foe staat vanaf zaterdag met “een bijzondere collectie kunstwerken” in de Readytex Art Gallery. Hij heeft langer dan een jaar in alle rust kunnen werken aan de kunstwerken die hij tot en met 2 april tentoonstelt in ‘La Vie-A Libi’, de “eerste grote solo-expositie voor dit jaar”.

De gevestigde beeldend kunstenaar zal aan het publiek “een

veelzijdige collectie” laten zien die bestaat uit schilderijen,

mixed media werkstukken, assemblages en sculpturen. “John Lie A Fo

weet zeer treffend de rijke verhalen en verbeelding die zich in

zijn hoofd afspelen, in zijn typische en geheel eigen handschrift

weer te geven op de dragers die hij kiest. Zijn krachtige beeldtaal

kenmerkt zich door een uitbundige en bontgekleurde vorm van

expressie en een bewuste, vaak speelse deformatie van de figuren

die hij uitbeeldt”, schrijft Readytex Art Gallery.

Voor deze expositie werkt Lie A Fo niet volgens een specifiek

thema, maar put hij uit de voor hem oneindige en onbegrensde

inspiratiebron van het leven. ‘La Vie-A Libi’ is “een breed maar

zeer interessant onderwerp omdat het behalve in zijn levendige

verbeelding, een rijke voedingsbodem heeft in zijn boeiende jeugd

in multicultureel Suriname, in de vele jaren die hij in Europa voor

studie en werk doorbracht, in zijn vestiging in Frans-Guyana en de

succesvolle kunstcarriere die hij vandaaruit opbouwde”.

Als “uiterst bekwame en geengageerde kunstenaar”, maakt Lie A Fo

volgens de Readytex Art Gallery kunst over dingen die hem

aanspreken en dingen die hem plezier doen. Maar ook over

historische en sociaal-maatschappelijke onderwerpen die hem

aangrijpen in zijn persoonlijke omgeving en in de wereld

daarbuiten. De wereldwijde coronapandemie, fragmenten van rituelen,

tradities en verhalen van de vele culturen waarmee hij bekend is en

zich ook mee identificeert, de koloniale geschiedenis en elementen

uit de rijke tropische flora en fauna, zijn onderwerpen die in zijn

nieuwe collectie aan bod komen.

‘La Vie-A Libi’ past volgens de kunsthal heel goed in het

project ‘Alakondre: A Space in Time’ dat Readytex Art Gallery een

jaarlang uitvoert samen met curator-in-residence Miguel Keerveld.

Collega-kunstenaar Sri Irodikromo is aangewezen als hoofd curator

voor de expo van Lie A Fo.







