La Martinique, terre d’aviateurs

Valérie de Lépine Julien (deuxième à gauche), Éric Monlouis (au centre) avec les étudiants pilotes. • JULIEN PHILIPAKIS

L’aéroport Martinique Aimé-Césaire a rendu hommage, mardi dernier, à Georges Raveneau et Édouard Desroses, pionniers de l’aviation en Martinique, par la pose de plaques commémoratives sur la Place des Aviateurs. Les pilotes d’aujourd’hui ont également pu raconter leur passion et leur expérience aux aviateurs de demain.

Plus qu’un hommage à des figures de l’histoire de

l’aviation en Martinique, c’est le métier même de pilote de ligne

qui a été mis à l’honneur mardi soir dernier, en face de

l’aéroport, par la Société Aéroport Martinique Aimé-Césaire

(SAMAC). L’hommage aux aviateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain

s’est décliné par la présentation de parcours d’exception. À savoir

ceux des pionniers de l’aviation en Martinique, Édouard Desroses et

Georges Raveneau, avec la pose de plaques commémoratives sur la

Place des Aviateurs. La trajectoire des pilotes d’aujourd’hui a

ensuite été mise en exergue avec les prises de parole de pilotes en

exercice, comme Valérie de Lépine Julien et Hugues Raveneau, ainsi

que du jeune retraité Éric Monlouis. Ils ont partagé leur passion

et leur expérience avec les aviateurs de demain. La veuve de

Georges Raveneau, Maryvone Raveneau, accompagnée de ses deux fils,

mais aussi de nombreux pilotes et leurs familles, se sont déplacés

pour cet événement émouvant.

Georges Raveneau, premier pilote de ligne

antillais

Retour tout d’abord sur le parcours du commandant

de bord Georges Raveneau. Le Samaritain, né le 4 janvier 1949,

obtient son brevet de pilote privé à l’aéroclub de la Martinique à

18 ans. Il intègre la prestigieuse école nationale de l’aviation

civile et devient, en 1972, pilote professionnel de 1ère classe sur

Nord 262 à Saint-Yon. Georges Raveneau sillonne le monde aux

commandes d’avions mythiques : Fokker 27, DC8, Supper Guppy, Boeing

737, DC10. Sa brillante carrière au sein de compagnies historiques,

telles que l’UTA et sa filiale Aéromaritime, lui permet d’être

co-pilote, puis chef pilote et enfin commandant de bord. Ce qui

fait de lui le premier pilote de ligne antillais. En 1989, il est

promu commandant de bord sur un DC10 sur le secteur DOM/Afrique,

avant d’être nommé chef instructeur en avril de la même année, avec

pour ambition de former de futurs pilotes. Malheureusement, le