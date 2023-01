La Martinique de retour en vert après de fortes pluies cette nuit

The content originally appeared on: News Americas Now

Notre île a été balayée par des pluies soutenues cette nuit (mercredi 4 au jeudi 5 janvier) mais la situation s’améliore ce matin.

La Martinique est de retour au Vert « Fortes pluies et orages », après une nuit d’intenses précipitations. « La situation météorologique devient moins humide et instable pour les prochaines heures. Une amélioration durable se met en place progressivement. Le temps reste nuageux avec des averses passagères qui pourront encore être soutenues », indique Météo-France, ce jeudi 5 janvier, dans son bulletin de 5h55.

Ces averses résiduelles prévues n’entraineront plus de forts cumuls de précipitations.

Pour information, l’épisode pluvieux a débuté hier en soirée pour s’achever ce jeudi matin. Les cumuls les plus significatifs ont été localisés sur les pitons du Carbet et sur les plus hauts mornes du nord du département.

Jusqu’à 147 mm à Fonds-Saint-Denis

Sur les 12 heures précédentes, 147 mm ont été relevés à Fonds Saint Denis, 123 mm à Morne des cadets et 108 mm à Gros-Morne Bellevue.

Le vent de secteur Est souffle en moyenne entre 10 et 20 km/h à l’intérieur des terres, et entre 30 à 35 km/h sur le littoral atlantique. Des rafales de l’ordre de 70/75 km/h sont possibles dans les canaux et sur les hauteurs.

La mer est agitée en Atlantique et canaux avec des creux moyens compris entre 1m90 et 2m20. En Caraïbe, elle est belle au rivage, agitée plus au large où les creux moyens oscillent entre 1m30 et 1m50.