Kwestie broedeieren sleept zich voort

11/02/2022 08:00

-

Van onze redactie

Doksenclub-directeur Gerard van den Bergh.

Foto: pluimveeweb.nl



PARAMARIBO –

Het heeft donderdag veel voeten in de aarde gehad, voordat De Doksenclub twee ladingen broedeieren van de haven kon halen zoals woensdag bij kortgedingrechter Rewita Chatterpal was overeengekomen. De magistraat stelde op die dag bij wijze van schikking voor dat de eieren alvast worden vrijgegeven, voordat de zaak wordt voortgezet. Donderdagmorgen bleek de Veterinaire dienst niet op de hoogte van de afspraak en moest minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij eraan te pas komen, waarna de zendingen konden worden ingeklaard.

Op de zitting woensdag konden partijen geen noten kraken, omdat

Anand Chotkhan, waarnemend directeur Veeteelt, geen beslissingen

kon nemen voordat hij met Sewdien had afgestemd. De minister was

moeilijk te bereiken. Uiteindelijk nam de rechter de beslissing dat

indien niet voor acht uur ‘s avonds contact met de bewindsman kon

worden gelegd, er gisteren verder zou worden geprocedeerd.

“Uiteindelijk werd de bewindsman bereikt en hij gaf toestemming dat

de eieren worden vrijgegeven”, vertelt Doksenclub-eigenaar Gerard

van den Bergh aan de Ware Tijd.

Overleg

Echter, hij en zijn advocaat Chas Mijnals gingen niet mee in het

verzoek dat de lopende processen worden ingetrokken en zou worden

afgezien van de dwangsom die intussen is opgelopen tot boven de

twintigduizend euro. De ondernemer zegt dat de rechter aanstuurt op

een minnelijke schikking tussen partijen, waar hij in principe geen

moeite mee heeft. “Maar dit sleept zich ondertussen al maanden

voort en we zullen moeten praten met dezelfde mensen die de zaak

traineren.” Daarom heeft hij via zijn advocaat gevraagd dat deze

periode van schikken niet langer dan een week moet duren. Vrijdag

komt vermoedelijk een reactie hierop.

De situatie begint Van den Bergh en zijn advocaat de strot uit

te komen. “Het begint op een klucht te lijken”, verzucht de

ondernemer, die er op wijst dat hij wel de gebeten hond is, want

hij lijdt schade. De kwestie speelt sedert december en een

oplossing is niet in zicht. Partijen liggen met elkaar overhoop

over de import van broedeieren uit Nederland.

LVV vindt dat door de vogelgriep geen eieren uit Nederland mogen

worden geimporteerd. Echter, de Doksenclub argumenteert dat ze haar

eieren afneemt bij bedrijven die niet door de ziekte zijn

getroffen, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de zaak onder

controle heeft en niet zondermeer een certificaat van veiligheid

zou verstrekken.

Overigens, het kortgeding van woensdag moest duidelijkheid

brengen in een eerder vonnis enkele dagen terug waarbij LVV was

veroordeeld tot afgifte van een partij eieren die toen op de haven

lag en twee ladingen die onderweg waren en waarvoor al was betaald.

Dat laatste werd betwist door LVV, waarop de Doksenclub het

ministerie wederom voor de rechter daagde.

Van den Bergh beklaagt zich dat ondertussen de continuiteit van

zijn bedrijf behoorlijk onder druk komt en vraagt zich af of dit

het lot is dat producenten is beschoren wanneer zij het niet eens

zijn met beslissingen van de overheid.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina