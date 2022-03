‘Kunst geeft het gevoel van inspiratie’

30/03/2022 17:07

Tascha Aveloo

Functionele kunst van Normi Amatmoekri: een kotomisi-lamp.

Foto: Tascha Aveloo



PARAMARIBO –

In de grote kunsthal van G-Artblok staat de laatste live expositie als afsluiting van de Nationale Kunstbeurs 2021. Artiesten en kunstliefhebbers praten over van alles terwijl ze keurend en lachend door de expositieruimte lopen.

Vanwege versoepeling van de Covid-19-maatregelen dit jaar kon de

stichting Nationale Kunstbeurs samen met haar partner Suriname

Alcohol Beverages (SAB) enkele mini-kunstbeursavonden organiseren

in het Surinaamsch Rumhuis. “Want dat is toch wel een aspect dat

wordt gemist. Naar de expo komen en onder het genot van een wijntje

met kunstliefhebbers discussieren over wat je hebt gezien. En

misschien ben je zo geraakt dat je ook wat koopt. Die sfeer mis je

bij een website”, meent NK-ondervoorzitter Juan Pawiroredjo.

Uiteenlopende stijlen

In de hal verschijnt plotseling een prachtig geklede jongeman op

stelten die jongleert met ballen. “Hey, ook dat is kunst”, roept

een bezoekster vol bewondering. “Mi dati b’o fadon“, zegt

ze lachend terwijl zij foto’s probeert te maken van de

kunstenaar.

Aan de muur hangen tal van schilderijen. Opvallend zijn drietal

werken in zwart-wit met gouden accenten: een ram met indrukwekkende

hoorns, een massief hert met royaal gewei en een wit luipaard.

Allemaal met Chinese tekens erop en levensecht. De abstracte werken

van Dorette Kusters en de magische vlakken van Dorethy Nyuken

brengen de bezoeker in een dromerige sfeer.

Dipai Jaichand heeft twee stukken waarbij de Zen Boeddha

duidelijk de inspiratie is. Het hoofddeksel van de Boeddha is in

een soort relief op het doek geplakt en lijkt bijna op keramiek.

Dan zijn er ook de krachtige vrouwen van Laila Nelson, de werken

van de Cubaanse artiest Lilibeth Quintero, waarbij in de zonnebril

van een vrouwspersoon de weerspiegeling te zien is van het

presidentieel paleis en de toren van Financien. Normi Amatmoekri is

er met functionele kunst. De bovenkant is van keramiek in de vorm

van een kotomisi, terwijl de onderkant van gevlochten riet is met

daaronder een vastgemaakte lamp.

Kunst verbindt

De kunst is kleurrijk en in uiteenlopende stijlen. “Vandaag ben

ik als kunstliefhebber hier. Ik heb de producties bekeken en dat

betekent dat ik al de stakingen in het onderwijsveld aankan, want

kunst geeft het gevoel van inspiratie. Het is de durf om te

creeren. We hopen dat we Covid achter ons kunnen laten, want ik

hunker ernaar dat scholieren weer naar de kunstbeurs kunnen”,

vertelt Marie Levens, minister van Onderwijs, Wetenschap en

Cultuur.

Gastheer George Struikelblok noemt kunst de ziel van de

samenleving. “En we zijn ervan overtuigd, dat de wereld daar beter

van wordt.” Hij stelt dat de Covid-19-pandemie de samenleving uit

elkaar heeft gehouden, maar dat het precies deze ontwikkelingen

zijn die weer verbinden en kracht geven. Als voorbeeld noemt hij

zijn nieuwe project ‘Illumination’. Daarin komen verschillende

kunstdisciplines – beeldende kunst, fotografie, muziek en animatie

– bij elkaar. Hij noemt het werk een audiovisuele ervaring waar het

publiek een voorproefje van krijgt.

De zaal wordt donker en via beamers worden drie muren een

‘levend’ canvas waarop beelden te zien zijn. Stromen van kleuren en

vormen geven bijna een deja-vugevoel als wordt gekeken naar de

anatomische wereld waarin Dr. Stange terecht kwam bij zijn eerste

ontmoeting met ‘The Ancient One’, waarbij zij hem drukt in de

oerwereld van levende organismen. Een spectaculaire kleurenstroom.

“Maar dat is slechts een beetje van het hele project. Het behelst

veel meer”, belooft fotograaf Peter Thielen die er al enige tijd

aan heeft gewerkt met Struikelblok en Ramon Keijzer.

Layla Smithson is in ieder geval blij dat ze met andere

kunstminnaars weer even samen kan zijn om te genieten van de

inspiratie en motivatie die kunst geeft. “Ik hou van kunst en ik ga

vaak in het buitenland naar een expo. We doen niet onder, maar soms

zie je experimentele kunst. Daar is er nog braak terrein voor onze

kunstenaars”, meent de liefhebster.

