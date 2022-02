Krijgt het atletiekcentrum dit jaar nog zijn fundering?

14/02/2022 14:02

-

Ricky Wirjosentono

Het nationaal atletiekcentrum laat nog op zich wachten.

Foto: Irvin Ngariman



PARAMARIBO –

Als het ligt aan Dennis Mac Donald, voorzitter van de Surinaamse Atletiekbond (SAB), dan staat het atletiekcentrum eerder vandaag dan morgen aan de Kamponglaan. Die plannen had hij al in februari 2018 bij het ingaan van zijn tweede termijn als voorzitter. Maar vier jaar later laat de bouw van een multifunctioneel centrum nog altijd op zich wachten. De voorman wijst naar de toezeggen die de SAB kreeg voor een compleet nieuwe kunststofbaan. “Het lokaal component is belangrijk. Waarmee komen wij in?” stelt Mac Donald.

Het nieuwe seizoen van de atletiekbond is in januari aangevangen

en tal van atleten zijn gebelgd over de gesteldheid van de grasbaan

in het Andre Kamperveenstadion. Ook de coaches zijn niet erover te

spreken. Zij vragen zich af of de gekoesterde wens van de

atletiekbond nog invulling krijgt. Dit beantwoordt voorzitter Mac

Donald met een diepe zucht en het is ook af te lezen van zijn

gezicht.

De SAB heeft het voorwerk gedaan voor de totstandkoming van het

atletiekcentrum: de groundbreaking heeft plaatsgevonden, onderzoek

naar de waterhuishouding is gedaan en metingen met betrekking tot

de positionering van de baan zijn verricht. “Als bond heb je geen

inkomsten. Een half miljoen tot 600.000 US dollars moeten wij

gereed hebben om tenminste de fundering op te zetten, want dat stuk

perceel is al aan ons toegewezen. Ik begrijp elke atleet zijn

frustratie. Maar het is nu even geduld hebben met de situatie. Het

is schandalig om te zien dat wij geen kunststofbaan hebben voor de

atleten. Terwijl de hele regio dat al heeft.”

Buitenlandse investeerders

Het atletiekcentrum zal ruim 2 miljoen US dollars kosten. De

kosten kunnen volgens Mac Donald in fasen worden opgebracht.

Intussen zijn er gesprekken gevoerd met de overheid en buitenlandse

investeerders. In juni 2020 werd er bevestigd dat er hulp kwam

vanuit de Pan-Amerikaanse Sportorganisatie om de gehele kosten van

de kunststofbaan op zich te nemen. Behalve een kunststofbaan zullen

op het centrum een fotofinish en overige randapparatuur worden

geinstalleerd.

Het centrum zal gecertificeerd worden zodat Suriname grote

regionale evenementen, zoals de Zuid-Amerikaanse Kampioenschappen

en de Carifta Games, kan organiseren. “Moment dat je een goed

stadion hebt, zal het motiveren werken op de jeugd”, Mac Donald.

“Je kan in een mooi stadion trainen, waardoor je sowieso meer

talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Het moment dat je die baan

1x24uur hebt, kun je heel wat programma’s opzetten.”







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina