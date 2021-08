Kries Ramkhelawan draagt elf liederen op aan Rakshá bandhan

“We spelen samen en wij vechten. Dat maakt ons leven puur en hechter. Ik zal altijd voor je zijn. In jou leed en in jouw pijn.” Muziekdocent en baithak gana-artiest Kries Ramkhelawan zingt een stukje uit het lied ‘Je bent mijn allerliefste zusje’, origineel gezongen door de elfjarige muziekpupil Rishen Hoeba. Het Nederlandstalige lied is het een van de elf Sarnami Hindi-liederen die de artiest in verband met Rakshá bandhan, gevierd op 22 augustus, heeft geschreven. Hij heeft het uitgebracht via zijn Kries Ramkhelawan Music Instituut.